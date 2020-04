România ar putea intra în stare de alertă după 15 mai. Ce înseamnă acest lucru

Iohannis a fost întrebat marţi, într-o conferinţă de presă, dacă după data de 15 va mai fi prelungită starea de urgenţă sau guvernul va anunţa instituirea stării de alertă.

„Decizia nu o vom lua mâine, pentru că vrem să urmărim cum evoluează situaţia din punct de vedere epidemiologic şi decizia dacă vom prelungi starea de urgenţă sau dacă vom găsi o formă alternativă, de exemplu, stare de alertă, această decizie o vom lua probabil în cursul săptămânii viitoare când avem noi date despre mersul epidemiei. Însă pot să vă spun, poate cu titlul de premieră, că legislaţia secundară aferentă variantei în care nu prelungim starea de urgenţă, este aproape finalizată”, a afirmat Iohannis.

El a mai spus că îşi doreşte ca autorităţile să fie pregătite în cazul apariţiei unui al doilea val al epidemiei de coronavirus.

“Eu am dorit să fim pregătiţi din timp şi pentru o variantă şi pentru cealaltă ca să nu fim iarăşi în situaţia de stres cum a fost la începutul epidemiei când din neglijenţa guvernelor PSD nu s-au clarificat multe chestiuni, nu au fost bani, nu au fost rezerve. Acuma vreau să avem legislaţia clară, să avem rezervele deja existente atât cât se poate, iar până în toamnă să avem rezerve semnificative pentru situaţia în care va veni al doilea val sau va veni altă boală fiindcă se vede bine nu putem să avem garanţia că nu vine o altă boală nu ştiu peste un an, peste doi, peste 20. Bine ar fi să nu mai vină niciodată, dar iată că această siguranţă pe care am crezut că am obţinut-o a fost o iluzie”, a explicat şeful statului.

Ce înseamnă starea de alertă

Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a explicat că pe timpul stării de alertă nu pot fi emise ordonanțe militare, iar cetățenii nu pot fi amendați.

„Starea de alertă este mai simplă, mai mică decât starea de urgență. Starea de urgență este la nivelul ministrului de Interne, decretată de președinte. Starea de alertă este declarată de Comitetul pentru situații de urgență, cu aprobarea premierului”, a explicat Augustin Zegrean, la Digi24.

Fostul președinte al CCR spune că toate ordonanțele militare emise în ultimele săptămâni de Ministerul de Interne vor expira odată cu încheierea stării de urgență.

„În starea de alertă nu se pot da ordonanțe militare. Se pot da doar ordine, care nu au aceeași putere. De asemenea, în starea de alertă nu se pot stabili amenzi. Dacă vor să mențină amenzile, vor trebui să dea o lege”, a mai explicat el.