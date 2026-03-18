El era cercetat într-un alt dosar, pentru trafic de persoane, iar în luna februarie, în timp ce era sub control judiciar, a distrus brăţara de monitorizare şi a fugit. Ulterior, Tribunalul Dolj a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii, fiind condamnat la trei ani şi patru luni cu executare pentru trafic de droguri de mare risc, faptă comisă în 2022.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au anunţat, miercuri, că în urma schimbului de informaţii realizat de Biroul Sirene din cadrul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională – IGPR, cu Biroul Sirene Italia, a fost prins, în Bologna, un bărbat în vârstă de 32 de ani, din judeţul Dolj, condamnat pentru trafic de droguri de mare risc.

Operaţiunea a fost organizată de Biroul Ataşatului de Afaceri Interne din Italia, împreună cu Comandamentul Provincial al Carabinierilor Bologna – Unitatea Operaţională, cu aportul informativ al poliţiştilor din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Dolj, operaţiune care a dus la arestarea bărbatului urmărit internaţional.

”În fapt, la data de 11 februarie 2026, tânărul, aflat sub control judiciar într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane, monitorizat electronic, a distrus brăţara de monitorizare şi a fugit într-o direcţie necunoscută. În acest caz, a fost solicitată înlocuirea măsurii controlului judiciar cu arestarea preventivă, măsură aprobată de instanţa de judecată”, au transmis reprezentanţii IPJ Dolj.

În 20 februarie, Tribunalul Dolj a emis pe numele bărbatului mandat de executare a pedepsei închisorii, acesta fiind condamnat la 3 ani şi 4 luni de închisoare cu executare, pentru trafic de droguri de mare risc, faptă comisă în anul 2022.