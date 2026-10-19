Dar cum poți face asta? Cum deschizi subiectul cu cel mic? Și cum poți fi sigur că ai acoperit toate scenariile posibile?

Dacă subiectul te frământă, vestea bună e că nu ești singurul care se confruntă cu aceste întrebări. Mulți părinți, educatori și specialiști și-au pus deja aceste întrebări și luminița de la capătul tunelului începe să se întrevadă.

Jessica Joelle Alexander, autoarea bestsellerului internațional The Danish Way of Parenting, publicat în peste 32 de țări, a dezvoltat pornind de la aceste întrebări un program dedicat școlilor și părinților. Dacă pentru școli a pregătit un adevărat program educațional, pentru părinți a creat un kit cu întrebări și activități care îi ajută pe părinți să discute deschis cu copiii despre experiențele online, să construiască încredere și să abordeze posibilele riscuri înainte să apară probleme.

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