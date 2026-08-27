"Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliţie Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situaţiei, la ora 10:23. De asemenea, un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forţelor Aeriene Române a fost ridicat de la sol, la ora 10:33", au afirmat reprezentanţii MApN.

De asemenea, Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, care a transmis un mesaj RO-Alert la ora 10:18.

Cu câteva ore în urmă, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat, în dimineaţa zilei de joi, o ţintă aeriană la aproximativ trei kilometri nord de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România.

Potrivit unui mesaj al MApN publicat pe pagina de Facebook, sistemele de apărare aeriană cu baza la sol au fost trecute în stare de alertă.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul şi estul judeţului Tulcea. În urma notificării, IGSU a transmis un mesaj RO-ALERT la ora 6:54.

Autorităţile au avertizat populaţia cu privire la posibilitatea căderii unor drone sau a unor fragmente din acestea şi au recomandat oamenilor să îşi păstreze calmul şi să se adăpostească în locuri sigure.

MApN precizează că nu au fost detectate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

Alerta aeriană a încetat la 08.35.

O nouă alertă după incidentul de miercuri seară

Alertarea de joi dimineaţa vine după un alt episod înregistrat miercuri seară, când sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat o ţintă aeriană în apropierea frontierei cu Ucraina.

Ținta a fost detectată în jurul orei 22:30, la nord de localitatea Vâlcove, în Ucraina, în proximitatea frontierei cu România.

În urma notificării Centrului Naţional Militar de Comandă, IGSU a transmis, la ora 23:05, un mesaj RO-ALERT pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea.

La ora 23:10, un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forţelor Aeriene Române a fost ridicat de la sol pentru monitorizarea situaţiei.

Alerta de miercuri seară a încetat la miezul nopţii

Situaţia a fost monitorizată de autorităţi până la miezul nopţii, iar potrivit MApN, alerta aeriană a încetat la ora 00:00.

Nici în cazul incidentului de miercuri seară nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

De la începutul acestui an, numărul mesajelor RO-ALERT transmise de IGSU către populaţia din judeţul Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina, l-a depăşit pe cel al mesajelor de alertă extremă transmise în România din aceeaşi cauză în perioada 2023–2025.