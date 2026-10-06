Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, transmite Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea, iar la ora 02.20 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 03.14, mai transmit autoritățile.