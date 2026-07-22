Ce a observat echipajul unui elicopter al MAI la nava care a luat foc lângă Sfântu Gheorghe, după ce ar fi lovit-o trei drone

Potrivit evaluării realizate cu ajutorul sistemului de termoviziune din dotarea aeronavei, incendiul nu se mai manifestă cu flacără deschisă. Cu toate acestea, în zona afectată se mențin temperaturi ridicate, ceea ce face imposibil accesul în siguranță la bordul navei.

„O nouă misiune de cercetare aeriană este planificată pentru ziua de mâine, dacă condițiile meteorologice vor permite desfășurarea acesteia. În funcție de rezultatele evaluării, vor fi stabilite măsurile operative ce se impun.

Un petrolier încărcat cu aproape 3.800 de tone de propan a ars după ce, potrivit echipajului, ar fi fost lovit de trei drone. Petrolierul plecase din portul Alexandria din Egipt și trebuia să ajungă în portul Reni din Ucraina. Se află la 26 de km distanță de Sfântu Gheorghe, dincolo de Apele Teritoriale ale României în Zona Contigua, acolo unde țara noastră are totuși atribuții de supraveghere și control. Inițial, autoritățile anunțaseră că nava care arde se află la 20 de mile marine, adică la 37 de km.