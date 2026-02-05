"Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, INHGA a emis Codul portocaliu, care este valabil în intervalul 5 februarie, ora 21:00 - 6 februarie, ora 12:00. Acesta va afecta anumite sectoare de râuri din judeţele Buzău şi Prahova", se precizează într-un comunicat al INHGA.

De asemenea este în vigoare şi un Cod galben pentru intervalul 5 februarie, ora 14:00 - 6 februarie, ora 16:00, pe râuri din judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ialomiţa, Buzău, Brăila şi Vrancea.

"În acest context, ca urmare a precipitaţiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă, propagării şi a influenţei evoluţiei formaţiunilor de gheaţă pe râuri, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, existând probabilitatea depăşirii cotelor de apărare", se arată în comunicat.

Astfel, cetăţenii din zonele vizate sunt sfătuiţi să manifeste prudenţă sporită, să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă şi să nu traverseze zonele inundate sau podurile afectate de viituri.

"Este recomandată curăţarea şanţurilor şi rigolelor din jurul locuinţelor, protejarea bunurilor aflate în zone joase şi respectarea indicaţiilor autorităţilor locale", menţionează INHGA.