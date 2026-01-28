Sunt probleme și în Maramureș din cauza unui pod de gheață format pe râul Lăpuș. Iar în Prahova, un drum județean s-a surpat tot din cauza ploilor abundente.

Drumul județean care leagă municipiul Câmpina de Cornu, nu departe de DN1, asfaltat recent, a fost închis circulației. O bucată de șosea s-a prăbușit în urma unei alunecări de teren, provocată de ploi.

În localitatea Sopot, din județul Dolj, oamenii au privit neputincioși cum apa le intră în curți și în case. Imaginile filmate din dronă arată amploarea dezastrului. Oameni și animale suferă împreună. Localnicii au pus saci la intrarea în curți, însă viitura a trecut peste ei.

Mărturii ale localnicilor

Localnic: „A fost inundată toată partea asta a Sopotului...”

Reporter: „Cât de adâncă este apa aici?”

Localnic: „Cam până la jumătate, până la jumătatea cizmelor.”

Resemnați, oamenii trebuie să repare acum, din veniturile lor modeste, tot ce natura a pus la pământ.

Localnic: „Toată grădina, solar, tot s-a dus. Așteptăm să se retragă apa și o luăm de la început...”

În fața apelor, localnicii și-au dus animalele la adăpost și i-au protejat pe bătrâni și pe copii.

Localnică: „Apă foarte mare, sunt copii care nu pot să se ducă la școală, pe unde să treacă?”

Mulți au pierdut și hrana pentru animale după ce șuvoiale le-au făcut curțile una cu pământul.

Șosele afectate și circulație dificilă

Probleme sunt și pe șosele. Șoferii au înaintat cu greu pe Drumul Județean 606, între localitățile Răcarii de Jos și Braloștița. Apa a acoperit șoseaua și a inundat câmpurile din zonă.

Șofer: „Am mers ușor...”

Reporter: „Ați mai întâlnit astfel de situații în această zonă?”

Șofer: „Nu!”

Drumul Județean 641 Mischii-Caracal, în localitatea Pielești, rămâne închis circulației.

Situația este monitorizată și în Maramureș, unde râul Lăpuș a inundat mai multe terenuri agricole și gospodării, din cauza unui pod de gheață format pe cursul apei. Pirotehniștii au detonat blocajul.

Sudul și vestul țării rămân sub alertă de inundații pentru că unele râuri – în special Jiul și Motrul – amenință să iasă din matcă pe anumite porțiuni.

