Potrivit hidrologilor, în intervalul 28 ianuarie, ora 12:00 - 29 ianuarie, ora 9:00, va fi Cod portocaliu de viituri, cu posibile depăşiri ale Cotelor de apărare, pe râul Jiu - sectorul aval confluenţă cu râul Motru - amonte S.H. Podari (judeţul Dolj).

De asemenea, până joi, la ora 18:00, va fi în vigoare un Cod galben de inundaţii pe râurile din bazinele hidrografice: Iza - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Lăpuş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Maramureş), Tur - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Satu Mare), Bega - bazin amonte S.H. Remetea (judeţele: Timiş şi Arad), Timiş - bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova - amonte S.H. Lugoj (judeţele: Caraş-Severin şi Timiş), Pogăniş - bazin amonte de Acumularea Cadar Duboz, Nera - bazin inferior (judeţul Caraş-Severin), Drincea, Desnăţui - bazin amonte de Acumularea Fântânele (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), râul Jiu - pe sectorul aval S.H. Filiaşi (judeţele: Gorj şi Dolj), Motru - bazin aval S.H. Broşteni (judeţele: Gorj şi Mehedinţi) şi Jiu - afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru - amonte S.H. Podari (judeţele: Mehedinţi şi Dolj).

