Rezultate mai slabe la Evaluarea Națională decât în 2023. Sunt şcoli în care nici un elev nu a reuşit să ia notă minimă

Mai mult de un sfert dintre elevii de clasa a opta care au susținut Evaluarea Națională au obținut medii sub 5 și nu pot merge mai departe la liceu, ci doar la școli de meserii.

La polul opus sunt cei aproape 1.500 care au luat nota 10 ori la română, ori la matematică și colegii lor care au primit 10 curat la ambele.

Un singur elev de la o școală din mediul rural a reușit să obţină nota zece. Rezultatele pot fi consultate de elevi și părinți pe site-ul ministerului, cu ajutorul codului de acces primit la examen.

Alexia Pelin, elevă: ”Mă gândeam că o să iau 10 că am făcut tot, știu că m-am verificat după."

Totuși, la nivel național rezultatele evaluării sunt mai slabe decât în 2023. 74 la sută dintre cei prezenți la examen au luat note peste 5- procentul este mai mic decât anul trecut.

Privind separat, notele la cele două probe, la română 22% sunt sub pragul corijenței, iar la matematică 68% au primit cel puțin 5.

Revoltător este că sunt şcoli în care nici un elev nu a reuşit să ia notă minimă că să intre la liceu, aşa cum s-a întâmplat și la o şcoală din Făgăraş.

Copiii vor ajunge la școli de meserii. Greu de crezut că vor recupera vreodată diferenţa de studii, într-un sistem plin de erori... la fel ca acest mesaj agramat scris pe o școală din capitală.

Pentru că au trecut de primul mare examen din viața lor, toți elevii merită felicitări... și mai ales cei 65 care au predat teze perfecte și au primit media 10.

Numărul este, ce-i drept, de 6 ori mai mic decât anul trecut, când am avut 429 de copii de 10. La contestații am întâlnit și candidați cu note de la 9,80 în sus, care spun că repartizarea în liceele bune se va face prin departajare la sutime de punct.



”Da, statisticile astea mă fac să fiu și mai mândru și mai mulțumit de performanțele mele. Am reușit să mă adun și să fac totul bine”.

Victor a zdrobit concurența, cu media 10! la fel ca Priscila Betuela din Galați.

Priscila Betuela Porfire: ”Am văzut 10, 10, 10! A fost un șoc, dar o mare bucurie pentru mine și pentru părinți”.

Ionela Neagoe, directorul Liceului Lazăr: ”Copiii au reușit cu foarte multă muncă, multă! Determinare, seriozitate”.

Ministrul Educației a ținut să anunțe cum s-au descurcat elevii, care au prins doi ani de școală care a mers șchiopătând în pandemie și s-a oprit complet trei luni, în greva generală a profesorilor. Ligia Deca a anunțat o rată mică a diferențelor de peste un punct, între membrii echipei de corectare, comparativ cu simularea din primăvară.



Ligia Deca, Ministrul Educației: ”La limba română, procentul diferențelor mai mari de un punct s-a redus la jumătate, față de simulări”.

Elevii pot depune contestații, online ori direct la centrele de examen, până mâine la ora 12.

