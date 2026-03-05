Rezultatele loto, joi, 5 martie 2026:

Loto 6 din 49:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 4,22 milioane de lei (peste 828.500 de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat de 4,71 milioane de lei (924.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se consemnează un report în valoare de 55,66 milioane de lei (10,92 milioane de euro). La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de 183.300 de lei (35.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, reportul depăşeşte 1,31 milioane de lei (257.800 de euro), în timp ce la Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de 74.900 de lei.

Tragerile loto se vor difuza, în direct, pe România TV, în cadrul emisiunii "Românii au noroc", începând cu ora 18:30.

Duminică, la tragerea Noroc s-a câştigat premiul de categoria a II-a în valoare de 425.462,40 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro. La acelaşi joc, s-a câştigat premiul de categoria a III-a în valoare de 79.971,60 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie loto din Bucureşti, sector 2.

La tragerea Joker, s-a câştigat premiul de categoria a II-a în valoare de 581.921,55 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.