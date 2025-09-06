Restricții în România pentru donarea de sânge din cauza virusului West Nile. Simptomele bolii

06-09-2025 | 19:41
Sunt restricții pentru donarea de sânge în zonele în care a fost depistat virusul West Nile. Probele deja recoltate din aceste zone sunt testate pentru acest virus.

În plus, peste tot în țară, cei care merg să doneze sânge pot fi amânați dacă locuiesc sau au călătorit într-un județ în care a fost depistată infecția.

În 8 județe și în Capitală au fost confirmate, până acum, 17 cazuri de infecție cu virusul West Nile, iar un caz suspect este în evaluare.

Măsuri și simptome

În unele dintre aceste zone, li se recomandă medicilor să limiteze consumul de sânge și să amâne intervențiile care nu sunt urgențe. Totodată, doctorii atrag atenția să fim atenți dacă apar simptome asemănătoare gripei după o înțepătură de țânțar.

