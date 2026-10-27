Fotografiile publicate pe rețelele sociale arată linii apărute pe ecranele primului dispozitiv pliabil lansat vreodată de gigantul tehnologic, al cărui preț de pornire în Marea Britanie este de 1.999 de lire sterline (2.668 de dolari), potrivit BBC.

Apple a transmis că este la curent cu „o problemă care afectează ecranul interior al unui număr mic de telefoane” și i-a îndemnat pe utilizatorii afectați să contacteze compania pentru înlocuirea dispozitivelor.

Lansarea iPhone Duo, care a atras săptămâna trecută mulțimi de clienți în magazinele Apple din întreaga lume, are loc într-un moment în care compania încearcă să își revitalizeze gama de dispozitive și să concureze cu telefoanele pliabile produse de rivalii săi.

Utilizatorii reclamă ecrane crăpate și zgomote la deschiderea telefonului

Unii posesori de iPhone Duo au publicat pe internet fotografii care arată fisuri de-a lungul pliului central al ecranului, în timp ce alții au semnalat zgomote neobișnuite, asemănătoare unor trosnituri, atunci când deschid dispozitivul.

Un utilizator de iPhone Duo, Justin Lokos, a publicat o imagine cu un telefon care prezenta linii pe partea dreaptă a ecranului. Ulterior, acesta a încărcat o fotografie în care apărea un telefon nou, alături de cel defect, mulțumind unui magazin Apple din New York pentru ajutorul oferit.

Amploarea problemei rămâne neclară. Apple nu a precizat câte dispozitive sunt afectate, iar unele dintre imaginile care prezintă telefoane defecte ar putea fi generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Ecranul interior al iPhone Duo, cu o diagonală de 7,6 inci (19,3 centimetri), este susținut de o balama centrală, un mecanism complex din punct de vedere tehnologic, care a provocat probleme similare și în cazul dispozitivelor pliabile fabricate de unii dintre concurenții Apple.

Primul telefon pliabil al Samsung, Galaxy Fold, s-a confruntat cu dificultăți încă de la lansarea din 2019, când mai mulți specialiști care testau dispozitivul au raportat deteriorarea ecranelor.

Cel mai scump iPhone lansat vreodată de Apple

Utilizatorii Android au deja la dispoziție o gamă largă de telefoane pliabile, o tehnologie pe care Apple a dezvoltat-o timp de mai mulți ani înainte de lansarea modelului Duo.

Acesta este cel mai scump iPhone produs vreodată de companie, prețul ajungând până la 3.199 de lire sterline pentru versiunile cu cele mai avansate configurații.

iPhone Duo reprezintă prima schimbare majoră de design a telefoanelor Apple din ultimele aproape două decenii.

Dispozitivul a fost prezentat de noul director general al companiei, John Ternus, care a preluat conducerea de la Tim Cook în luna septembrie.

Atunci când este închis, iPhone Duo seamănă cu o versiune mai lată a unui iPhone obișnuit. Odată deschis, acesta se transformă într-un dispozitiv asemănător unei tablete de mici dimensiuni.

„Alții au creat telefoane pliabile care dau senzația că sunt doar două telefoane lipite stângaci unul de celălalt”, a declarat Ternus luna trecută, în fața publicului prezent la sediul Apple din California.

Directorul general al companiei a susținut că iPhone Duo va „redefini experiența utilizării unui telefon pliabil”.