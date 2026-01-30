Șoferul grec implicat în accident avea în sânge urme de cocaină, canabis și alcool.

Pentru că microbuzul victimelor a fost distrus, expertiza care trebuie să stabilească dacă au existat și cauze tehnice ar putea să nu fie concludentă.

Iar firma care a închiriat mașina a negat că aceasta ar fi avut un sistem de asistență pentru menținerea benzii. Unul dintre răniți a lansat ipoteza că acest sistem ar fi dus la accident.

Trupurile au fost repatriate cu un avion C-130 al Forțelor Aeriene Elene, care a plecat de pe aeroportul din Timișoara și a aterizat puțin după ora 18:00 pe aeroportul „Macedonia” din Salonic. Acolo, așteptau rude și suporteri.

Cu claxoane și scandări, cortegiul de aproximativ doi kilometri a străbătut arterele principale, însoțit inclusiv de un șir de motociclete ce părea nesfârșit, până la stadionul Toumba.

Acolo, suporterii i-au primit cu scandări și torțe, a căror lumină a transformat noaptea în zi.

Înainte de plecarea din România, Mitropolitul Banatului, Ioan Selejan, a ținut o slujbă de pomenire și a lăsat un trandafir alb pe fiecare sicriu.

Ioan Selejan, mitropolitul Banatului: „Îi așteaptă mamele lor, frați, surori pe drumurile țării. Mare atenție, lăsați viteza așa cum scrie la regulament.”

Între timp, rezultatele analizelor toxicologice care au stabilit prezența mai multor substanțe în organismul șoferului au fost făcute publice de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, care au primit raportul scris de medicii legiști.

Bertha Constantinescu, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj:„Rezultatele au confirmat prezența a două substanțe, respectiv canabis și cocaină. A fost confirmată și prezența alcoolului etilic.”

Procurorii nu au precizat despre ce cantitate de alcool era vorba și nici în urmă cu cât timp băuse șoferul. Surse apropiate anchetei au transmis, în schimb, că bărbatul avea în sânge atât de mult alcool încât se poate spune că era băut în momentul accidentului.

Lili-Evangelia Grammatika, ambasadoarea Greciei în România: „Ancheta este în curs de investigație și știu că investigația a început și nu pot să mă pronunț. Pentru noi sunt doar speculații, nu am fost informați.”

Pe de altă parte, oficialii nu au comentat afirmațiile unuia dintre răniți, care a susținut că șoferul microbuzului ar fi pierdut controlul mașinii din cauza sistemului de asistență la menținerea benzii. Doar o expertiză tehnică judiciară poate stabili dacă vehiculul avea această tehnologie.

Potrivit publicației NAFTEMPORIKI din Grecia, compania care a închiriat duba suporterilor PAOK a negat că vehiculul ar fi avut un sistem de asistență la menținerea benzii.

Antonis Xylourgidis, consilier juridic al companiei de închirieri auto: „Toată lumea ar trebui să verifice pe internet și să afle în câteva minute dacă mașinile din 2017 au acest sistem. Așa că vă spun că nu există niciun instrument specific de asistență la menținerea benzii în mașina închiriată de fanii PAOK.”

Doi suporteri ai echipei de fotbal PAOK, supraviețuitori ai tragicului accident, au fost transferați la Spitalul General Papageorgiou din Salonic, cu un avion al Serviciului Elen de Urgență Medicală.

Corespondent Știrile Pro TV: „Vorbim despre o aeronavă medicală, de dimensiuni mici, la bordul căreia se află aparatură de specialitate, astfel încât pacienții să fie îngrijiți pe tot parcursul zborului de medici și asistente din Grecia.”

Reporter: „Cum este fiul dumneavoastră? Este ok?”

Tatăl unui pacient: „Este bine, dar are o lovitură la cap.”

Reporter: „V-a spus ceva despre accident?”

Tatăl unui pacient: „Nu.”

Al treilea supraviețuitor a rămas în România, pentru că medicii au decis că nu poate fi transferat deocamdată. Are un edem în zona coloanei vertebrale.

Dorel Săndesc, managerul Spitalului Județean Timișoara: „S-a decis ceea ce e corect și singura șansă în aceste situații este intervenția de urgență pentru decomprimarea măduvei. Dacă ar fi plecat fără această evaluare și fără intervenție, era condamnat la tetraplegie.”

Înmormântările celor șapte suporteri PAOK au loc vineri și sâmbătă.

