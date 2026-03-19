Din păcate, doi marinari au fost declarați decedați, iar trupurile lor au fost aduse la mal de scafandri. Ceilalți sunt dați dispăruți, iar căutările sunt reluate joi. Accidentul s-a petrecut în timp ce ambarcațiunea ducea la o stație de descărcare a țițeiului din largul mării, o navă petrolieră de mari dimensiuni. Imediat ce s-a dat alarma a fost declanșată o amplă operațiune de căutare și salvare, cu participarea Forțelor Navale Române.

Corespondent Știrile ProTV: „Scafandri militari de la forțele navale române au identificat remorcherul la o adâncime de 26 de metri, pe fundul mării, cu chila în sus. La scurt timp, au reușit să recupereze trupul unui marinar, care a fost adus în dana militară din Portul Constanța”.

Astana s-a scufundat la 8 kilometri de portul Midia. Era acolo - împreună cu alt remorcher - pentru a ghida petrolierul Amades, sub pavilion Insulele Marshal, să se lege la terminalul de transfer al țițeiului. Astana era la pupa petrolierului, adică în partea din spate, legat cu o parâmă. Căpitănia Zonală Constanța a transmis că remorcherul a început să se scufunde după ce i s-ar fi oprit motoarele.

Adrian Stancu, directorul adjunct al Căpităniei Zonale Constanța: „Nava a rămas fără propulsie. S-a întors cu chila în sus și s-a scufundat în poziție verticală.

Reporter: În cât timp s-a scufundat remorcherul?

Adrian Stancu, directorul adjunct al Căpităniei Zonale Constanța: În foarte scurt timp, câteva minute.”

Împrejurările în care remorcherul s-a scufundat sunt încă cercetate. Parâma care lega Astana de petrolier s-ar fi întins brusc când remorcherul ar fi rămas fără motoare. Deși căpitanul ar fi anunțat prin stație problema, petrolierul nu s-a putut opri brusc, iar șocul - spun unele ipoteze - ar fi făcut remorcherul să se încline pe o parte, apoi să se răstoarne și să se scufunde.

Ovidiu Cupșa, expert maritim: „Inerția navei mari pe care acest remorcher o manevra a tras în lateral remorcherul, remorcherul s-a răsturnat pe o latură, a început să primească apă. a pierdut din flotabilitate, în momentul în care a pierdut din flotabilitate el s-a scufundat. Când a pierdut motoarele remorcherul nu s-a mai putut alinia cu nava pe care o tracta și în acel moment a fost târât în lateral și răsturnat de forța de tracțiune din parâmă. În momentul în care a fost răsturnat, apa a început să intre prin chepenguri, prin ușile etanșe, care probabil erau deschise.”

Constantin Cărare, prieten cu marinarii: „Dacă rămâi black out și nu ai gang mare, n-apuci, în câteva secunde, te răstoarnă, ceea ce s-a întâmplat. Nu a avut stabilitate. Ce pot să vă zic că nici acum nu a găsit remorcherul. Nu este localizat. Umblă pe perimetre. Perimetru 1, 2, acum e pe 3.”

Remorcherul s-a scufundat în doar câteva minute - potrivit autorităților.

Marinarii care erau în interiorul ambarcațiunii nu ar mai fi avut timp să reacționeze. Nava Astana a raportat că se scufundă la ora 8 și 52 de minute, iar salvatorii s-au mobilizat cât se poate de repede, în condițiile vremii deloc favorabile unei astfel de misiuni.

Corespondent Știrile ProTV: „La operațiunea de căutare salvare participă 20 de scafandri de la ISU Dobrogea, Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare și de la o firmă privată. Misiunea este extrem dificilă, marea este agitată, înaltă, valuri mari de peste 2 metri, iar vizibilitatea redusă.”

Forțele Navale Române au trimis o șalupă de intervenție rapidă, cu un detașament de scafandri, ca să ajute la operațiunea de căutare.

Sorin Tufan - fost fotbalist la Farul Constanța și Steaua București - este printre cei care au pierit în accident. Avea 57 de ani. Se pare că nu ar fi trebuit să se afle pe vas, pentru că era liber, dar ar fi făcut schimb de tură cu un coleg.

Tatăl unuia dintre marinarii de pe remorcher: „Nu a mai scăpat niciunul, vă spun eu, eu am trăit tot pe mare. Au făcut ceea ce nu trebuiau să facă”.

Un dosar penal pentru ucidere din culpă ar urma să fie deschis în cazul accidentului naval. Petrolierul Amades, pe care remorcherul Astana îl ghida, a venit în portul Midia Năvodari din portul Novorosisk - Rusia.

Are la bord 80.000 de tone de țiței pe care urmează să le descarce în țara noastră.