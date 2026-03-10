Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a fost primit luni, 9 martie, la Palatul Elisabeta, de Custodele Coroanei României, Majestatea Sa Margareta, la întâlnire participând și Alteța Sa Regală Principele Radu. Discuțiile au vizat rolul acțiunilor Casei Regale în sprijinul intereselor României în cadrul Uniunii Europene și NATO, dar și susținerea Republicii Moldova în parcursul său european.

Potrivit unui comunicat transmis de Casa Regală, întrevederea a abordat mai multe teme legate de implicarea instituției regale în sprijinul proiectelor de interes național.

„Luni, 9 martie 2026, Majestatea Sa Custodele Coroanei a primit la Palatul Elisabeta pe domnul Radu Miruţă, viceprim-ministru al Guvernului României, ministrul Apărării Naționale. La întâlnire a luat parte Alteța Sa Regală Principele Radu. Custodele Coroanei și ministrul au discutat aspecte legate de acțiunile regale în beneficiul României, în cadrul Uniunii Europene și NATO, cele privitoare la susținerea Republicii Moldova în drumul ei european”, a transmis Casa Regală.

În cadrul discuțiilor au fost abordate și teme legate de angajamentele Casei Regale în comunitățile românești din diaspora și din statele membre ale Uniunii Europene, precum și proiecte care vizează învățământul militar superior, relația dintre civili și militari, sprijinul pentru veteranii Invictus și participarea militarilor români la misiuni multinaționale de menținere a păcii.

La rândul său, ministrul Apărării a transmis că întâlnirea a reprezentat o ocazie pentru un dialog despre rolul României într-un context internațional în schimbare.

„Îi mulțumesc Alteței Sale Regale, Custodele Coroanei, Margareta a României, precum și Principelui Radu al României pentru ocazia de a avea un dialog deschis despre felul în care lumea se reconfigurează și despre ce poate face România pentru a deveni o voce mai puternică – o voce a echilibrului, a argumentului și a prestanței”, a transmis Radu Miruță.

Ministrul Apărării a transmis într-un mesaj pe social media că, în momente decisive din istoria României, Familia Regală a reprezentat un factor de stabilitate și direcție pentru statul român.

„În momente decisive ale istoriei noastre, Familia Regală a fost mai mult decât un simbol: a fost un factor de stabilitate și de direcție, care a știut să conducă România către un destin modern. Cred că și astăzi avem multe de învățat din această tradiție de responsabilitate și echilibru”, a mai spus Miruță.

El a adăugat că România are nevoie de lideri capabili să depășească disputele politice curente și să se concentreze pe proiecte strategice pentru viitorul țării.

„Știu că agenda publică este adesea dominată de mult zgomot și de dispute mărunte. Tocmai de aceea este cu atât mai important ca România să își păstreze luciditatea și să își concentreze energia pe proiectele cu adevărat importante”, a afirmat ministrul Apărării.