Refugiul montat aproape de Vârful Omu a fost răsturnat de vânt. Rafalele au depășit 100 km/h. Reacția unui ghid montan

21-09-2025 | 20:06
Refugiul montan amplasat în urma cu o lună aproape de Vârful Omu în Munții Bucegi a fost răsturnat de vânt.

Electra Ghiza,  Lorena Mihăilă

Meteorologii spun că zilele trecute au fost câteva rafale de peste 100 de kilometri pe oră care au mișcat de pe loc construcția metalică și au întors-o pe latura cu intrarea astfel că. acum nu mai poate fi folosită.

Refugiul face parte dintr-un proiect al Departamentului pentru Situații de Urgență care urmează să amplaseze alte 11 adăposturi în zonele de creastă ale Carpaților. Din păcate, cel răsturnat acum nu a fost ancorat.

„În caz de viscol, parcă-mi vine mai mult să stau afară”

Ghidul montan Marian Anghel, vicepreşedinte al Uniunii Asociaţiilor de Lideri Montani Internaţionali, trage un semnal de alarmă.

„Noul "refugiu" baracă recent instalat (august) în şaua Şugarilor din Bucegi, cu mare tam-tam. Se pare că a rezistat în locul respectiv mai puţin de 2 luni, pana când a fost răsturnat (de vânt?). Cam atât putem (...) Situaţia asta îmi aminteşte de alte doua similare... refugiul din căldarea Podul Giurgiului din Fagaras/Podragu, luat de avalanşă în prima iarnă... şi refugiul nou din zona Scara (tot în Fagaras) suflat de vânt la scurt timp după reconstrucţia lui (...)  Sper ca noua varianta de refugiu pe Scara, actuala, sa fie mai rezistenta şi mai bine gândită”, a scris pe Facebook, ghidul montan.

Acesta avertizează asupra riscurilor unui astfel de refigiu.

„Într-o situaţie dificilă, un viscol de exemplu, parcă-mi vine mai mult să stau afară, decât să zbor în râpă cu un refugiu improvizat sau şi mai grav, să mă înec într-un lac sau sufocat într-o avalanşă. Cum ar fi fost ca acum, cineva să fi fost strivit de baraca răsturnată? Sau dacă ar fi fost prins înăuntru? Căci pe o vreme urâtă cu vânt şi viscol te adăposteşti. Cum ar fi ieşit omul/oamenii din container, dacă erau întregi? Pe gemuleţul de la baie? Aducea cineva o macara, în timp util, pentru a o bascula la loc? Cine-şi asumă răspunderea pentru astfel de improvizaţii în zone expuse, cu riscuri majore?”, a mai scris Anghel.

România, pe locul 3 în UE numărul de gospodării în care trăiește măcar un câine. Câți patrupezi sunt în București

În Capitală a început să fie un chin să ai mașină. Se înăspresc dramatic regulile pentru șoferii, care parchează ilegal desi în oraș sunt foarte puține locuri de parcare.

