Reformă la MAI. Schimbări în structură și în organizare, comasări și creşterea vârstei de pensionare

MAI a anunţat luni că a început un „amplu” proces de analiză şi consultare pentru reconfigurarea structurii instituţiei, în scopul creşterii siguranţei cetăţenilor.

Procesul de reconfigurare se va desfăşura pe domenii şi structuri de intervenţie, în trei etape, potrivit unui comunicat al MAI:

- elaborarea conceptelor, incluzând contribuţii din partea structurilor ministerului şi a altor instituţii relevante;

- prezentare şi dezbatere publică, cu atragerea şi integrarea contribuţiilor instituţionale şi interinstituţionale (Guvern şi societate civilă);

- lansarea proiectelor de acte normative, atât de nivel legal, cât şi infralegal.

* Domeniul unu de intervenţie se referă la ordinea şi siguranţă publică:

- sistem integrat de dispecerate pentru OSP (ordine şi siguranţă publică);

- programul "e-Sigur" - colectarea şi analiza datelor din trafic prin concentrarea imaginilor şi informaţiilor obţinute din trafic şi eficientizarea aplicării contravenţiilor;

- noua concepţie de management al traficului la nivel naţional, cu proiect-pilot deja realizat în Bucureşti;

- noua concepţie de pază a Jandarmeriei Române, care include: paza instituţiilor şi a obiectivelor MAI şi paza transporturilor;

- noua structură a DGA, cu arondare pe Curţi de Apel.

- noua concepţie privind Poliţia Transporturilor;

- noua concepţie privind Jandarmeria Română - adaptarea la realităţile din teren, distribuţie a structurilor în funcţie de numărul de locuitori din judeţe, cu eventuale comasări; analiza optimizării capacităţii de intervenţie;

- noua concepţie privind normarea personalului la Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor;

- evaluarea atribuţiilor şi eficienţei structurilor de evidenţa persoanelor şi paşapoarte;

- noua structură a Poliţiei de Frontieră, cu integrarea IGI (Inspectoratul General pentru Imigrări).

* Al doilea domeniu de intervenţie se referă la situaţiile de urgenţă, respectiv proiect de concentrare a comenzii în teritoriu, pentru creşterea vitezei de reacţie şi a coerenţei decizionale în intervenţii.

* Domeniul trei se referă la o serie de reconfigurări de ordin general şi funcţional, respectiv:

- creşterea vârstei de pensionare (măsură integrată în concepţia pentru ordine şi siguranţă publică);

- reconfigurarea criteriilor de acordare a gradelor superioare;

- întărirea protecţiei cadrelor prin lege - întărirea autorităţii personalului la intervenţie şi inspecţie;

- elaborarea unui concept unitar de utilizare a dronelor - fie integrate în fiecare structură, fie printr-un departament specializat;

- reorganizarea Aparatului Central al MAI - evaluarea compartimentelor, eliminarea paralelismelor, dimensionare adecvată; limitarea la minimum a activităţii birocratice.

Reacțiile sindicaliștilor

Sindicaliştii Europol prezenți la discuţiile de luni cu ministrul Cătălin Predoiu afirmă că orice modificare legislativă adusă vârstei de pensionare „ar crea instabilitate, lipsă de predictibilitate”, peste 17.000 de angajaţi ai MAI putând să iasă deja la pensie, urmând a se adăuga deficitului de personal de 23%. Sistemul ar intra, astfel, în colaps, potrivit sindicaliștilor.

”Încă de la debutul şedinţei, vicepremierul Predoiu a precizat că a fost realizat un proces de reconfigurare în urma căruia niciun angajat al MAI nu va fi lăsat fără serviciu”, au transmis sindicaliştii.

În ceea ce priveşte creşterea vârstei de pensionare a personalului MAI, ”Cătălin Predoiu a subliniat în repetate rânduri că la acest moment discuţiile referitoare la creşterea vârstei de pensionare sunt purtate în coaliţie fără a fi luată pentru moment vreo decizie în acest sens”.

„La acest moment poliţiştii, conform legislaţiei în vigoare au ca vârsta standard de pensionare de 65 de ani, motiv pentru care orice alte modificări ale legislaţiei ar crea instabilitate, lipsă de predictibilitate, peste 17.000 de angajaţi ai MAI putând să iasă deja la pensie întrucât îndeplinesc condiţiile legale, aceştia urmând a se adăuga deficitului de personal existent de aproximativ 23%, sistemul putând astfel să între în colaps”, au transmis sindicaliştii.

Aceştia au transmis detalii şi despre elaborarea unor criterii privind acordarea gradelor profesionale „mari”, precizând că ministrul a transmis că un poliţist/militar poate fi avansat în grad doar pentru trecerea timpului, nu şi pentru merite excepţionale.

„Acest tip de abordare a fost susţinut implicit de către reprezentantul organizaţiei noastre care i-a amintit ministrului afacerilor interne că în mandatul său a fost „creat” cel mai tânăr chestor de poliţie, la vârsta de doar 34 de ani”, au mai transmis sindicaliştii.

„Cu privire la situaţia poliţiştilor angajaţi în contextul refugiaţilor din Ucraina, pentru o perioadă determinată de 3 ani, reprezentantul Sindicatului Europol a solicitat conducerii MAI întreprinderea unor demersuri legislative pentru retenţia acestora în sistem. Cu această ocazie, atât vicepremierul Predoiu, cât şi specialiştii din minister ne-au menţionat că a fost identificată o soluţie legislativă, astfel încât instituţia să nu piardă această categorie de personal”, arată Sindicatul Europol.



