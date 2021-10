Recorduri la vaccinări, după restricțiile anunțate începând de luni. „Chiar nu prea mai aveam de ales”

StirilePROTV

Pentru că morgile sunt pline şi nu mai fac faţă numărului mare de decese, Arhiepiscopia Bucureştilor va pune la dispoziţia autorităţilor capele, unde vor fi păstrate până la înhumare trupurile celor răpuşi de coronavirus.

Totuşi, după atâtea recorduri negre ale pandemiei, o rază de speranță vine o dată cu creşterea numărului de persoane care se vaccinează anti-Covid.

În doar 24 de ore s-au imunizat peste 127.000 de români, dintre care aproape 92.000 cu prima doză, au anunțat ieri autoritățile.

Conștienți că de luni intră în vigoare noi restricții, îndeosebi pentru cei ne-imunizați, oamenii au mers în număr mare să se vaccineze.

Maratonul vaccinării a continuat şi sâmbătă seară, iar cele mai multe persoane s-au imunizat cu prima doză.

Tânără: „Pfizer”

Reporter: A câta doza e?

Tânără: „Prima, am mai făcut COVID o dată, nu poţi să te vaccinezi fix după ce faci COVID, am pierdut gustul, mirosul. Am aşteptat să treacă, şi acum că sunt vedere şi din punct de vedere medical, am venit să mă vaccinez.”

Femeie: „Chiar nu prea mai aveam de ales. Adică nu mai puteam intra oriunde”

La Biblioteca Naţională au venit bucureşteni de toate vârstele, pregătiţi să se imunizeze - mulţi de frica virusului, alţii de frica restricţiilor.

Bărbat: „Ne-a fost cam teamă cu ce se aude pe la televizor, ce se discută şi am stat aşa până când am ajuns la bunul acord că trebuie să îl facem, că aşa e mai bine, ca să supravieţuim. Altceva nu există decât să îl faci.”

Reporter: Cu ce te vaccinezi?

Tânăr: „Cu Johnson. Din cauza noilor condiţii”

Holul Central de la Biblioteca Naţională a fost animat şi sâmbătă de cei care aşteptau să fie imunizaţi.

„Am făcut-o pentru sănătatea mea şi este normal ca toată lumea să îşi facă acest vaccin, ca o să se agraveze" spune altcineva.

Mamă: „Acum am ieşit de la centru, am ales să mă vaccinez pentru cel mic, sincer, să îl protejez pe el."

„Să scăpăm şi noi de virusul ăsta să ajungem la o viaţă normală" spune o adolescentă.

„Mă simt forţat, nu pot să particip nicăieri, mi-e că nu o să ajung nici la serviciu, deja nu pot să merg la niciun restaurant."

Domnul din imagini are 87 de ani şi a venit pentru doza a treia.

Ungureanu Costache: „Am participat 40 de ani la combaterea bolilor transmisibile. Acum este o mare toleranță, care este înțeleasă prost. Trebuie mai multă educaţie sanitară."

„Tata împlineşte pe 13 noiembrie 89 de ani, de asta spune mai are puţin, Dumnezeu să îmi dea să mai trăiesc. Nădejdea moare la urmă" a spus o femeie.

„Sunt un om în vârstă, am 74 de ani, lucrez şi vreau să fiu un exemplu şi pentru ceilalţi colegi."

Daniela Stan, moaşă Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sârbu": "Ne-am lăsat familia acasă pentru a veni aici, de a pune o mână acolo unde este nevoie."

Maratonul durează până luni dimineaţă la ora 8, iar cei care vor să se imunizeze o pot face în cele 6 centre deschise non stop.

La Bibliotecă este deschis şi un centru de testare gratuită.

Beatrice Mahler, manager Spitalul Marius Nasta: „111 persoane de ieri de la ora 16, cu 11 teste pozitive, adică un procent de confirmare destul de mare."

A fost aglomerat şi centrul de vaccinare amenajat la Palatul Copiilor, acolo unde duminică, şeful DSU este așteptat să-i vaccineze pe cei care vor să se imunizeze.

Zeci de oameni au stat la rând şi la un centru de vaccinare în mall-ul din Botoşani, iar la Constanța, tinerii s-au prezentat într-un număr record.

„Eu sunt la liceu în primul rând vreau să fac şcoala nu mai vreau să stau online, am pierdut deja aproape doi ani" mărtusisește un tânăr.

La Oradea, episcopul Greco-catolic Virgil Bercea îi îndeamnă pe credincioşi să se vaccineze.

Virgil Bercea episcop greco-catolic de Oradea: „Eu pot să vă spun că am fost bolnav de COVID. Am făcut primul vaccin, apoi rapelul şi acuma, în septembrie, am făcut, deja şi al treilea vaccin. Credeţi, dragilor, că totuşi, vaccinul ne ajută să trecem peste aceste lucruri."

Între timp, peste 15.000 de români au fost confirmaţi pozitiv de la ultima raportare, iar 446 de oameni au murit, printre care şi doi tineri de 21 şi 29 de ani. Iar pentru că numărul deceselor creşte de la o zi la alta, Arhiepiscopia Bucureştilor pune la dispoziţia autorităţilor capelele - pentru depozitarea trupurilor celor decedaţi.

Cătălin Cârstoiu, manager Spitalul Universitar: „Gândiţi-vă că România astăzi la 400 – 500 de decese pe zi pierde în fiecare zi un sat, 400-500 de oameni înseamnă o comunitate, ia gândiţi-vă că într-o săptămână România va ajunge să piardă o comună – 3 mii de oameni"

Dragoş Vinereanu, cardiolog: „Din punct de vedere al cardiologului, ultimele 4-5 săptămâni s-au caracterizat prin cinci cuvinte: dezastru, deces şi epuizare, bolile cardiovasculare cresc riscul de deces."

Situaţia cea mai gravă este în secţiile de terapie intensivă, unde medicii au ajuns să îngrijească de patru ori mai mulţi pacienţi.