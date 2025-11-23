Record istoric: Ceasul unui pasager de pe Titanic, vândut cu 1,9 milioane de euro – martorul ultimei ore a navei

23-11-2025 | 14:56
ceas licitatie

Un ceas de buzunar din aur, recuperat de la unul dintre cei mai bogaţi pasageri de pe Titanic, a obţinut un preţ record de 1,78 milioane de lire sterline la o licitaţie, relatează BBC.

Vlad Dobrea

Ceasul îi fusese dăruit lui Isidor Straus de soţia sa, care a refuzat să plece cu o barcă de salvare şi a rămas alături de el când vaporul s-a scufundat. De altfel, ceasul indica ora la care nava a dispărut sub valuri.

Isidor Straus şi soţia sa, Ida, s-au aflat printre cei peste 1.500 de oameni care au murit când nava care călătorea de la Southampton spre New York s-a scufundat, după ce a lovit un aisberg, în 14 aprilie 1912.

Trupul său a fost recuperat din Oceanul Atlantic la câteva zile după dezastru, iar printre bunurile sale era un ceas de buzunar Jules Jurgensen, din aur de 18 carate.

Ceasul, care a rămas în familia Straus, a fost vândut, sâmbătă, la Henry Aldridge and Son Auctioneers, în Devizes, Wiltshire.

Isidor Straus a fost un om de afaceri american, născut în Bavaria, politician şi co-proprietar al magazinului Macy's din New York.

În noaptea naufragiului, se crede că soţia sa credincioasă a refuzat un loc într-o barcă de salvare întrucât nu a vrut să îşi părăsească soţul şi a afirmat că ar prefera să moară alături de el.

Trupul Idei Straus nu a fost găsit niciodată.

O scrisoare scrisă de Ida Straus pe hârtie de birou de pe Titanic şi expediată în timp ce se afla la bordul navei a obţinut 100.000 de lire sterline la licitaţie.

O listă a pasagerilor de pe Titanic a fost cumpărată cu 104.000 de lire sterline, iar o medalie de aur oferită echipajului RMS Carpathia de către supravieţuitorii salvaţi s-a vândut cu 86.000 de lire sterline.

În total, la licitaţia obiectelor care au legătură cu Titanicul s-au obţinut 3 milioane de lire sterline.

Reparat şi restaurat

Ceasul de buzunar se oprise la 02.20, ora la care Titanicul a dispărut sub valuri.

Se crede că acesta era un cadou oferit, la împlinirea a 43 de ani, de Ida Straus soţului său, în 1888, şi este gravat cu iniţialele lui Straus.

Ceasul a fost returnat familiei şi a fost transmis din generaţie în generaţie, iar Kenneth Hollister Straus, strănepotul lui Isidor, a cerut ca mecanismul să fie reparat şi restaurat.

”Poveste de dragoste supremă”

Licitatorul Andrew Aldridge a afirmat că ”preţul record mondial” pentru ceas ”ilustrează interesul persistent privind povestea Titanicului”.

”Fiecare pasager bărbat, femeie şi copil sau membru al echipajului avea o poveste şi ele sunt spuse, 113 ani mai târziu, prin suveniruri”, a adăugat el.

”Soţii Straus reprezentau povestea de dragoste supremă, Ida refuzând să îşi părăsească soţul cu care era căsătorită de 41 de ani în timp ce Titanicul se scufunda, iar acest preţ record mondial atestă respectul care li se poartă”, a afirmat el.

Un ceas de buzunar din aur, oferit căpitanului navei Carpathia, vaporul care a salvat peste 700 de supravieţuitori de pe Titanic, s-a vândut anul trecut la un preţ – record pe atunci – de 1,56 milioane de lire sterline.

Sursa: News.ro

