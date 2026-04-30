Iar pentru a preveni incidentele și blocajele în trafic, forțele de ordine au fost suplimentate.

La ieșirea din București a început deja să se aglomereze. Ne așteptăm ca și în orele următoare, la orele de trafic, să crească.

Pe șoselele din țară vor fi peste 1.500 de polițiști rutieri cu 350 de aparate radar. Traficul va fi monitorizat și din aer, cu ajutorul elicopterelor Inspectoratului General de Aviație, care pot transmite în timp real către stațiile de control zonele aglomerate și blocajele.

Pe de altă parte, vor fi polițiști și în stațiunile turistice, acolo unde ar putea avea loc mai multe evenimente. Și la punctele de trecere vor fi mai mulți polițiști în aceste zile, vorbim de 3.500 de polițiști de frontieră, iar pentru a evita cozile la vamă putem verifica pe aplicația „trafic online” media timpilor de așteptare la fiecare graniță.

Acolo unde vremea va fi mai prietenoasă și oamenii vor putea ieși la grătar, pompierii recomandă să fie foarte atenți și să facă grătare doar în locurile autorizate, pentru că altfel se pot alege cu amenzi foarte mari.