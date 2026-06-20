Recep Erdogan, despre noua navă a României: ”Este pentru prima dată când o țară exportă un produs naval sub umbrela NATO”

În următoarele zile, echipajul românesc va face recepția, iar la jumătatea lunii viitoare o va aduce în țară.

Imnul României a răsunat în Șantierul Naval din Istanbul, acolo unde președintele Nicusor Dan și reprezentanți ai armatei au asistat la arborarea pavilionului românesc pe cea mai nouă și modernă corvetă a forțelor navale.

Corveta din clasa HISAR a fost numita "August Roman" . Este proiectată pentru misiuni de supraveghere, patrulare și lupta. A fost dotata cu tunuri, mitraliere, radar și sonar, dar și cu sisteme de război eletronic.

Potrivit MAPN pentru încă 42 de milioane de euro corveta va avea și rachete antinavă, torpile antisubmarin și rachete antiaeriene. După ceremonie, șeful statului a discutat cu omologul sau pe care l-a invitat în România.