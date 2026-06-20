Recep Erdogan, despre noua navă a României: ”Este pentru prima dată când o țară exportă un produs naval sub umbrela NATO”

În următoarele zile, echipajul românesc va face recepția, iar la jumătatea lunii viitoare o va aduce în țară.
Imnul României a răsunat în Șantierul Naval din Istanbul, acolo unde președintele Nicusor Dan și reprezentanți ai armatei au asistat la arborarea pavilionului românesc pe cea mai nouă și modernă corvetă a forțelor navale.
Corveta din clasa HISAR a fost numita "August Roman" . Este proiectată pentru misiuni de supraveghere, patrulare și lupta. A fost dotata cu tunuri, mitraliere, radar și sonar, dar și cu sisteme de război eletronic.
Potrivit MAPN pentru încă 42 de milioane de euro corveta va avea și rachete antinavă, torpile antisubmarin și rachete antiaeriene. După ceremonie, șeful statului a discutat cu omologul sau pe care l-a invitat în România.
Nicușor Dan, președintele României: ”O companie privată turcă tocmai a cumpărat o companie românească la Mediaș. Vom extinde acest parteneriat inclusiv pentru infrastructura submarină din Marea Neagra, e important pentru noi pentru că avem interes să exploatam gazele din Marea Neagră. Și alte infrastructuri, dar asta e cel mai important."
Recep Tayyip Erdoğan, președintele Turciei: "Corveta Roman e produsul cooperării dintre cele două țări aliate, care va proteja coastele Mării Negre. Memorandumul de achiziționare semnat cu România e primul din istoria Turciei și de asemenea este pentru prima dată când o țară exportă un produs naval sub umbrela NATO.”
Analiștii militari spun că această corvetă e importantă pentru flota noastră, care mai are 4 nave asemănătoare, produse însă în țară în anii '90.