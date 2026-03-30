Sute polițiști, pompieri, jandarmi, salvamontiști, dar și localnici s-au implicat în căutări, însă fără succes. Oamenii locului cred că cele mici au fost răpite.

Fetițele au dispărut ieri după-amiază, în timp ce se jucau la doar câțiva metri de casă, într-un cartier de la marginea orașului Târnăveni. Rudele în grija cărora se aflau copilele au dat alarma.

Bunica: La ora 5 m-o sunat cuscra să vin c-o dispărut Rebeca. Unde s-o mai caut, unde să mă mai duc? Nu are cum așa ceva, cineva a luat fata nu are cum să plece copila, am căutat în toate pădurile, prin gropi, pe unde am apucat.

Sorin Megheșan, Primar Târnăveni: Bunicii și unchiul fetițelor au spus că le-au văzut în spatele casei, le-au trimis să meargă în casă că erau îmbrăcate sumar și de atunci au dispărut practic, le-au căutat și în jur de ora 16 au anunțat că fetele au dispărut. S-a mobilizat poliția, jandarmeria, inspectoratul situațiilor de urgență, poliția locală, absolut toate forțele, aproximativ 80 de cadre plus undeva la 200 de voluntari. Se verifică peste 140 de camere al poliției locale.

Sute de oameni sunt pe urmele lor

În total, 500 de persoane au pornit în căutarea fetițelor, inclusiv localnicii.

Localnic: De 8-9 ore căutăm 2 copilițe și nu găsim nimic. Sunt duse, într-o zonă de 500 metri nu găsești 2 copilițe, măi omule. Zici că au intrat în pământ alea, le-au luat cineva, le-au furat.

Polițiști, pompieri, jandarmi și salvamontiști, ajutați de câini de urmă, drone, mașini de teren și ATV-uri, au cercetat la rândul lor întreaga zonă. Au mers pe câmpuri și în împrejurimi, pe o ploaie torențială, însă nu au dat de urma fetițelor.

Cum arată fetițele dispărute

Rebeca-Alexandra Buta, de 5 ani, are o înălțime de aproximativ 100-110 centimetri și o greutate de 20 de kilograme. Are ochi căprui și păr negru, creț, prins în coadă. În momentul dispariției, purta o rochie de culoare albă și roșie, o bluză albă cu puncte negre, dresuri albe cu model negru și papuci roz, cu model Mickey Mouse.

Iar Melisa-Ariana Forgaci, de 4 ani, măsoară 80-100 de centimetri. Are 18-20 de kilograme, ochi căprui și păr negru, prins în două codițe. Ultima dată, a fost văzută purtând o bluză roșie cu mâneci lungi și cu un imprimeu Mickey Mouse în zona pieptului, o pereche de colanți roz și papuci albaștri.

Cei care pot oferi informații legate de cele două fetițe, sunt rugați să sune la 112.