Ministerul român al Apărării a informat, miercuri după-amiază, că „incidentul de securitate” semnalat a fost depistat în martie 2025 şi a presupus „compromiterea câtorva zeci de adrese de email”, în timp ce „pentru alte 30 de adrese de email exploatarea nu a avut succes”.

Potrivit MApN, datele vizate erau „unele neclasificate”, fiind utilizate pentru „activităţi administrative” şi pentru „vehicularea unor informaţii publice”. „Incidentul a fost depistat, analizat de structurile competente si izolat în termen de 24 de ore. Pentru limitarea unor situaţii similare pe viitor, partea de securitate cibernetică a fost preluată integral la nivel central din luna martie a acestui an”, adaugă sursa citată.

Potrivit unei analize Reuters publicate miercuri, pe baza unor date expuse accidental online de atacatori, operațiunea face parte dintr-o campanie mai amplă de spionaj cibernetic care a vizat în principal Ucraina, dar și alte state din regiune, inclusiv Grecia, Bulgaria și Serbia.

67 de conturi compromise, inclusiv la baze NATO.

„Ministerul român al Apărării precizează, miercuri după-amiază, în legătură cu incidentul de securitate semnalat, că acesta a fost depistat în luna martie a anului 2025 şi a presupus compromiterea a câtorva zeci de adrese de email, iar pentru alte 30 de adrese de email exploatarea nu a avut succes. „Incidentul a fost depistat, analizat de structurile competente si izolat în termen de 24 de ore.

Datele vizate au fost unele neclasificate, utilizate în mod curent pentru activităţi administrative şi pentru vehicularea unor informaţii publice, astfel că nu a existat posibilitatea accesării sau exfiltrării de date clasificate”, adaugă MApN. Potrivit aceleiaşi surse, pentru a limita apariţia unor situaţii similare în viitor, partea de securitate cibernetică a fost preluată integral la nivel central începând cu luna martie 2026.„Instituţia noastră monitorizează constant infrastructurile proprii şi aplică măsuri pentru eliminarea unor eventuale vulnerabilităţi”, mai arată MApN.