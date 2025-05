Reacția jurnalistui irlandez de la Russia Today, interzis în România: „Nu m-au lăsat să îl fotografiez”

Semnalat ca un risc la adresa securității naționale, jurnalistul nu a avut dreptul să intre în România, unde susține, că venea cu scopul de a relata despre alegerile prezidențiale.

Jurnalistul irlandez Chay Bowes a aterizat pe aeroportul internațional Henri Coandă după un zbor de la Dublin. La frontieră însă, înainte de a păși pe teritoriul României, poliția de frontieră i-a comunicat că are interdicția să intre în țară din rațiuni de securitate națională. Bowes susține că ar fi fost reținut imediat după aterizare, însă autoritățile îl contrazic.

Chay Bowes, jurnalist irlandez: „Le-am explicat că sunt jurnalist, că sunt acolo pentru a acoperi alegerile. Voiau să știe cu cine aveam de gând să vorbesc și când am refuzat să le spun, am spus, că sunt aici să acopăr alegerile. Și cu asta am fost dus într-o zonă de reținere. Am fost obligat să aștept o perioadă de timp, apoi mi s-a cerut să intru într-o cameră de interogatoriu mai mică, cu două scaune și o masă. M-am așezat din nou la masă. Au făcut verificări despre cine eram, apoi mi s-a prezentat un document care, evident, a fost pregătit. A fost ștampilat, probabil de către un judecător. Nu m-au lăsat să-i fac o copie. Nu m-au lăsat să îl fotografiez. Și spuneau că sunt o amenințare la adresa securității naționale. Și pe această bază m-au deportat din România”.

Autoritățile precizează că în urma verificărilor a rezultat faptul că bărbatul avea interdicție de a intra pe teritoriul național, sens în care polițiștii de frontieră nu i-au permis intrarea în România. Cetățeanul irlandez a fost informat despre situație și i s-a înmânat și un formular privind măsura dispusă și motivul acesteia, precum și modalitatea legală de a o contesta, potrivit IGPF.

Potrivit unor surse oficiale, jurnalistul irlandez a fost semnalat de SRI ca un risc la adresa securității naționale, așa că a petrecut doar câteva ore în zona de tranzit a Aeroportului Internațional Henri Coandă, iar după ce ofițerii Inspectoratului General al Poliției de Frontieră i-au comunicat că are interdicția de a intra în România, și-a cumpărat un bilet de avion și-a luat zborul spre Turcia.

Potrivit unei postări pe Youtube, Chay Bowes este stabilit la Moscova și contributor al canalului de televiziune Russia Today. Vehement critic al Uniunii Europene, irlandezul, dar și șefii săi de la Russia Today s-au plâns de decizia autorităților române.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: