„În acest moment nu se impune ridicarea nivelului de alertă teroristă", precizează instituția, menționând că acesta rămâne albastru-precaut atât timp cât datele naționale și cele din parteneriatele externe nu indică „o probabilitate ridicată de comitere a unui act terorist pe teritoriul României" se arată într-un comunicat al Serviciului.

SRI, prin Brigada Antiteroristă, acționează preventiv „prin metode specifice" pentru îndeplinirea atribuțiilor legale de prevenire și combatere a terorismului, în calitate de autoritate națională în domeniu. Instituția subliniază cooperarea constantă cu partenerii din cadrul Sistemului Național de Prevenire și Combatere a Terorismului (SNPCT) și cu cei internaționali, "pentru identificarea și contracararea oricăror amenințări pe profil antiterorist".

Comunicatul vine în contextul în care Consiliul Suprem de Apărare a Țării, convocat de președintele Nicușor Dan, s-a reunit miercuri pentru a analiza implicațiile războiului din Orientul Mijlociu asupra României.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că s-a decis în CSAT aprobarea dislocării de echipamente şi forţe americane în România, fiind vorba de echipamente ”defensive”. Acestea au rolul de a spori securitatea României a precizat preşedintele. Parlamentul României are însă ultimul cuvânt.