Reacția Hidroelectrica după ce s-a spus că a furnizat energie gratuit. Compania spune că a luat măsuri legale

Hidroelectrica a reacționatdupă informaţiile potrivit cărora ar fi furnizat energie gratuit unor firme şi instituţii religioase, precizând că activitatea de furnizare este gestionată de departamente specializate care reunesc aproximativ 150 de angajaţi.

De asemenea, a spus că responsabilităţile operaţionale nu intră în atribuţiile directe ale CEO-ului.

Încă din 2022, compania transmite că s-a făcut sesizare penală în cazul punctual al Aurora Trust, cu mult înainte ca situaţia sp apară în spaţiul public.

Hidroelectrica susţine, joi seară, într-un comunicat de presă, că informaţiile referitoare la presupusa furnizare gratuită către anumite entităţi religioase sau imixtiunea politică în sensul nefacturării intenţionate către firme apopiate partidelor politice, sunt scoase din context şi formulate în mod tendenţios.

Compania respinge acuzațiile publice

„Prezentarea în mod distorsionat a unor situaţii din perioada 2018-2022, în legătură cu care Hidroelectrica a luat măsuri legale, riscă să afecteze nejustificat imaginea unei companii care a demonstrat în mod constant integritate, profesionalism şi eficienţă operaţională. Reamintim că Hidroelectrica este o companie listată care respectă standardele de guvernanţă corporativă, asigurând transparenţă, responsabilitate şi procese decizionale conforme celor mai bune practici din industrie. În plus, structurile de conducere sunt independente şi funcţionează pe baza unor criterii clare de performanţă, garantând protejarea intereselor acţionarilor şi administrarea eficientă a resurselor”, se arată în comunicatul de presă.

Potrivit documentului citat, activitatea de furnizare - adiacentă core-business-ului reprezentat de producţia de energie, este gestionată de departamente specializate, care reunesc aproximativ 150 de angajaţi.

„Ca în orice companie mare din domeniul energetic, procesele sunt organizate pe niveluri decizionale clar delimitate, astfel încât responsabilităţile operaţionale nu intră în atribuţiile directe ale CEO-ului, oricare ar fi acesta. Sugestia contrară este eronată şi tendenţioasă, întrucât furnizarea reprezintă o zonă tehnică de mare complexitate şi volum, administrată exclusiv de structurile de specialitate desemnate prin intermediul unor sisteme informatice complexe, corelate cu cele ale operatorilor de distribuţie.”, a mai transmis compania.

Compania explică întârzierile la facturare

Potrivit reprezentanţilor acesteia, întârzierile punctuale în facturare din perioada la care se face referire nu au reprezentat „furnizare gratuită”, ci au avut la bază cauze obiective, cum ar fi pandemia sau, ulterior, multiplele modificări legislative care au afectat procesul de facturare nu doar pentru Hidroelectrica, ci pentru toţi furnizorii de energie.

„Mai mult decât atât, reamintim publicului larg că în perioada pandemiei Covid, au fost emise multiple ordonanţe militare prin care se interzicea efectuarea de deconectări. De asemenea, acolo unde orice fel de suspiciuni de fraudă, s-a acţionat cu celeritate. Aşa a fost şi cazul clientului Aurora Trading, menţionat în materialele de presă, contractul cu acesta fiind încheiat în anul 2018 şi derulat în cadrul Departamentului Trading - Furnizare, devenit ulterior Departamentul Furnizare. Înainte ca aceste situaţii să fie subiect de dezbatere publică sau să apară în concluziile raportului Curţii de Conturi a României, Hidroelectrica identificase deja nereguli în activitatea de furnizare în urma acţiunilor de control/verificare dispuse la acea vreme de către CEO-ul companiei, domnul Bogdan Badea.”, arată compania.

Potrivit oficialilor acesteia, în cazul punctual al Aurora Trust, concluziile raportului de control au stat la baza formulării unei sesizări către DIICOT, în octombrie 2022.

Hidroelectrica vorbește despre sesizările penale

„Sesizarea penală viza suspiciuni de constituire a unui grup infracţional, fals în înscrisuri sub semnătură privată, neglijenţă în serviciu şi abuz de încredere. Acest demers, iniţiat de Hidroelectrica, demonstrează fără echivoc că managementul societăţii a acţionat cu celeritate, în mod transparent, responsabil şi proactiv, fără a tolera sau ascunde nicio abatere. Ulterior, şi Curtea de Conturi a formulat sesizare penală şi pe alte speţe simiare.”, se mai arată în comunicatul de presă.

Hidroelectrica „respinge categoric orice fel de încercare de atragere a companiei în disputele politice sau în conflictele dintre diversele grupuri de interese şi îşi reafirmă angajamentul faţă de transparenţă, integritate, legalitate”.

„De asemenea societatea rămâne fidelă intenţiei de a furniza energie românilor la un preţ corect şi sustenabil, Hidroelectrica fiind, concomitent, unul dintre cei mai mari contributori la bugetul de stat. Compania va continua să ofere publicului informaţii corecte, să coopereze cu toate instituţiile şi autorităţile abilitate, şi să ia măsuri pentru recuperarea oricăror prejudicii, apărându-şi reputaţia construită prin performanţă, integritate şi rigoare”, arată Hidroelectrica în comnunicatul de presă citat.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat, joi, că a trimis Corpul de Control al ministerului la Hidroelectrica, urmând a fi verificate toate contractele preferenţiale.

Anunţul vine după ce o investigaţie Recorder a dezvăluit că producătorul de energie ar fi furnizat, mai mulţi ani la rând, energie electrică gratuită, către 20 de persoane juridice, paguba fiind estimată la peste 9 milioane de lei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













