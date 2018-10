Reacția comunității LGBT, după rezultatele referendumului: „Nu mai putem fi dați la o parte și ignorați”

Inquam Photos / Octav Ganea

Asociațiile care susțin drepturile comunității LGBT din România au salutat rezultatul referendumului, precizând că, prin boicot, românii au arătat că își doresc o Românie a valorilor democratice.

„Împreună, prin #boicot, am arătat că noi, cetățenii, dorim o Românie a valorilor democratice, o țară în care respectul, egalitatea și bunul simț ghidează societatea. Astăzi am arătat că nu putem fi păcăliți de o agendă politică care ne îndeamnă la ură și dezbinare, am arătat că cei mai mulți dintre noi credem că drepturile omului nu se votează la referendum. Electoratul și-a afirmat, încă o dată, atașamentul față de parcursul european al țării noastre și față de valorile noastre comune, bazate pe demnitatea fiecărui om, indiferent de orientarea sa sexuală.

Prezența scăzută la referendumul pentru familia tradițională demonstrează că, în realitate, românii sunt foarte îngrijorați pentru problemele familiilor lor. Dar îi preocupă protecția reală a familiei, greu încercată de condițiile sociale și economice din țara noastră, și nu protecția ei prin modificarea inutilă a unui articol din Constituție. Românii nu pot fi păcăliți de ură, ci au nevoie de protecția substanțială a familiilor lor”, se precizează într-un comunicat.

Inquam Photos/ Octav Ganea

La rândul său, Florin Buhuceanu, președintele asociației Accept, a precizat că „este timpul ca statul român, prin autoritățile competente, să asigure drepturi și obligații egale pentru cuplurile de același sex.”

Totodată, organizația MozaiQ a precizat că, prin susținerea campaniei #boicot, românii au „respins ura și dezbinarea în societate și nu au legitimat prin prezența lor un act politic menit să stigmatizeze și să discrimineze comunitatea LGBT.”

„Forțele conservatoare din România primesc astăzi un NU categoric din partea cetățenilor, ceea ce ne redă speranța că România viitoare este una a diversității, a respectului față de toate minoritățile și a oportunităților egale pentru toți.

Victoria de astăzi este victoria întregii societăți și a societății civile din România, iar prin rezultatele de astăzi declarăm toți, uniți, în anul Centenarului, că drepturile omului nu se votează, că minoritățile trebuie protejate, că drepturile reproductive ale femeilor nu pot fi puse sub semnul întrebării și că libertățile fundamentale ale cetățenilor trebuie să fie garantate de toate instituțiile statului. Nu avem cum să remarcăm că astăzi societatea românească se află cu un pas înaintea elitelor politice, care au eșuat în misiunea lor de a îi reprezenta pe toți cetățenii.

Prin permiterea desfășurării acestui referendum clasa politică a arătat că este deconectată de la realitățile de zi cu zi ale cetății. De-a lungul întregului proces de modificare a Constituției, desfășurat pe perioada a trei ani, comunitatea LGBT din România s-a văzut de multe ori demonizată, pusă la zid, făcută țap ispășitor pentru toate problemele sociale ale României. Campania electorală din ultimele patru săptămâni a intensificat discursul urii față de comunitatea LGBT.

Astăzi lucrurile acestea trebuie să se oprească. Ne-am câștigat astăzi dreptul de a fi trați ca cetățeni egali în fața legii, ca interlocutori egali în relația noastră cu statul și cu alte entități sociale. Problemele noastre contează, iar la 17 ani de la dezincriminarea homosexualității, nu mai putem fi dați la o parte și ignorați.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Curtea Constituțională spun răspicat prin decizii emise în ultimii ani că statul român trebuie să recunoască legal și familiile formate din persoane de același sex.Statul român are obligația de a legaliza DE URGENȚĂ parteneriatele civile, pentru a asigura un cadru legal demn pentru toți cetățenii, inclusiv persoanele LGBT”, precizează MozaiQ într-un comunicat.

Inquam Photos / Octav Ganea

Potrivit organizației, separația dintre stat și biserică trebuie să rămână un principiu de bază pentru democrația românească: „Cultele nu trebuie să legifereze, nu trebuie să fie implicate în procesul electoral, nu trebuie să fie partizane politic, la fel cum politicul nu are ce căuta în biserică pentru a strânge voturi. Preoții nu trebuie să mai fie agenți electorali. Doar printr-un astfel de echilibru putem asigura că dreptul fundamental la libertate religioasă este garantat.”

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer