Ambasadorul Rusiei în România a fost convocat, luni, la Ministerul de Externe, pentru a discuta despre cele trei drone doborâte în ultimele zile, în spațiul nostru aerian.

Corespondent PRO TV: „În cadrul întâlnirii de la sediul Ministerului de Externe, Ambasadorului Rusiei i s-au prezentat fragmente ale dronei de proveniență rusească distrusă vineri în județul Buzău, la doar 100 de kilometri distanță de București. De altfel, diplomații români i-au transmis lui Vladimir Lipaev faptul că "este inadmisibil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României".

Într-o declarație de presă postată pe pagina oficială de Facebook, Ambasada Rusiei la București respinge acuzațiile Ministerului Român de Externe și spune că: „Diplomatul a respins categoric acuzațiile nefondate la adresa Rusiei, subliniind că este vorba despre o nouă înscenare propagandistică menită să împiedice continuarea loviturilor asupra infrastructurii portuare a Ucrainei de la Marea Neagră și de pe Dunăre, utilizată de NATO pentru livrarea de încărcături militare și armament”.

Ambasada rusă a mai subliniat că: „Rusia nu a trimis niciodată și nu trimite vehicule aeriene fără pilot de luptă împotriva unor obiective aflate pe teritoriul României, iar toate speculațiile pe această temă, indiferent din partea cui provin, sunt complet lipsite de orice temei”.

Expulzarea unui membru al personalului Ambasadei ruse din România a stârnit reacții imediate și la Moscova: "Acuzaţiile aduse de români sunt nefondate, iar afirmaţiile lor nu sunt justificate. Aceste măsuri neprietenoase vor primi răspunsul cuvenit", a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, pentru agenţia rusă de presă TASS, potrivit Agerpres.

Corespondent PRO TV: „Este al doilea diplomat rus expulzat din țara noastră în două luni. După ce în luna mai doi oameni au fost răniți de explozia unei drone pe un bloc din Galati, autoritățile române au luat decizia de a închide consulatul rus din Constanța, și l-au declarat pe consulul de acolo persona non grata. La București este așteptat să ajungă în zilele următoare și Ambasadorul României în Federația Rusă, Cristian Istrate”.