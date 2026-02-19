Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein
Ce spune ministrul Finanțelor despre scăderea dobânzilor la care se împrumută România

După decizia Curții Constituționale de a valida reforma pensiilor magistraților, dobânzile la care se împrumută statul de pe piețele financiare au ajuns la minimul ultimilor doi ani.  

autor
Laura Culiță

Investitorii au fost mult mai interesați să cumpere titlurile emise de țara noastră, semn că au încredere că-și vor recupera banii, explică specialiștii. În acest timp, după ce am primit confirmarea ratingului de țară de la Fitch, joi au fost discuții și cu specialiștii agenției Moody's, care urmează să publice o nouă evaluare a țării noastre la finalul acestei luni.

De la un vârf de 8,5% înregistrat după primul tur al alegerilor prezidențiale de anul trecut, când turbulențele de pe scena politică au făcut ca investitorii să ne privească drept o țară riscantă, dobânzile la care se împrumută acum statul român au ajuns la 6,4% pe an.

Adrian Codîrlașu, președintele CFA România: „Acum avem primul pas adevărat de reducere a cheltuielilor publice și automat piețele au răspuns pozitiv. Practic s-a demonstrat că se poate face reformă în România, lucru care a fost foarte bine văzut de piețe. Scăzând dobânzile la care se împrumută statul, automat lucrul acesta atrage și reducerea ratelor de dobândă pentru ceilalți participanți la viața economică, adică companii și populație.”

Vestea scăderii dobânzilor a venit chiar în ziua în care premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor Alexandru Nazare au discutat cu specialiștii agenției de rating internațională Moody's. Aceștia au vrut să afle măsurile prin care guvernul va reduce deficitul bugetar la 6,2% anul acesta, dar să vadă și rezultatele de până acum.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „Cu cât reușim să scădem dobânzile mai mult, cu atât, practic, declanșăm un ritm de creditare mai mare, punem mai mulți bani în economie. Cred că ne vom păstra ratingul, dar cred că trebuie să fim ambițioși. Dacă lucrurile merg bine pe parcursul acestui an, în partea a doua anului, putem avea șanse să ne îmbunătățim perspectiva.”


nazare_190226.mp4 pe stirileprotv.ro

În prezent, toate cele trei mari agenții de rating sunt aliniate în privința calificativului acordat țării noastre. Aceste note influențează direct costurile de împrumut pentru statul nostru.

Corespondent PROTV: „Întâlnirea cu specialiștii de la Moody's vine la câteva zile după ce o altă agenţie de rating internaţional - Fitch - a anunțat că menține calificativul dat țării noastre. Asta a însemnat că rămânem o țară recomandată investițiilor, dar tot la un pas de retrogradare. Decizia dă, însă, speranțe Guvernului că va putea să țină sub control costurile la care se împrumută pentru a acoperi deficitul bugetar. Este și un semnal pentru țara noastră că trebuie să facă ordine în finanțe”.

Un anunț oficial din partea Moody's este așteptat la finele acestei luni.

Sursa: ProTV

