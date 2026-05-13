Economistul Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, mai arată că România a avut o perioadă în care consumul și economia au fost susținute artificial prin împrumuturi foarte mari și cheltuieli publice ridicate, iar acum apar costurile acestei politici.

„ În primul rând, datele așa cum au fost ele publicate astăzi la INS, nu cred că sunt o surpriză pentru cei care urmăresc indicatorii economici. Cel puțin analiștii financiari anticipau această inflație, deci nu e o surpriză pentru piețele financiare. Am avut o creștere de prețuri la combustibil, prețul petrolului a crescut foarte mult în perioada anterioară, cu până la 50% dacă ne aducem aminte, pe fondul problemelor și conflictului din Iran. Și în consecință am avut creștere de prețuri la pompă în martie-aprilie. (...) Când ne uităm la inflația aceasta anuală pe 12 luni, acest 10,7%, el este de fapt rezultatul a 12 inflații lunare pe ultimele 12 luni”, explică Ionuț Dumitru.

Ionuț Dumitru afirmă că România a ajuns într-o situație fiscală foarte periculoasă, cu un deficit bugetar uriaș. El spune că statul cheltuia cu mult mai mult decât încasa din taxe și impozite și că această situație nu mai putea continua. În opinia lui, dacă deficitul nu era redus, România risca să nu se mai poată împrumuta ieftin, iar agențiile de rating să penalizeze țara. De aceea consideră că măsurile de reducere a deficitului erau inevitabile, chiar dacă ele afectează economia pe termen scurt.

„Anul acesta, în iulie, nu o să mai avem acest șoc și în iulie anul acesta inflația anuală o să scadă probabil cu circa două puncte procentuale, adică de la un 10 și ceva o să se ducă inflația într-o lună la 8 și ceva. La fel se va manifesta și în august, când am avut anul trecut, în august 2025, creșterea de TVA, care a adus inflația cu două puncte procentuale mai sus, inflația lunară. Anul acesta nu mai avem acest șoc. Prin urmare, iulie-august anul acesta, în mod natural, inflația anuală scade cu patru puncte procentuale, circa patru puncte procentuale, adică de la un 10% se duce probabil 9 și ceva la sută, se duce la un 5 și ceva la sută în luna august, în mod clar”, a mai explicat Ionuț Dumitru.

Economistul folosește imaginea unei economii „ținute pe perfuzii” pentru a explica modul în care a funcționat România în ultimii ani. El spune că statul a stimulat consumul prin creșteri de salarii, pensii și cheltuieli publice finanțate prin împrumuturi. Problema, afirmă el, este că economia românească nu a produs suficient pentru a susține acest consum. Astfel, mare parte din bani s-au dus către produse din import, ceea ce a mărit deficitul comercial și deficitul de cont curent.

„Ca să corecteze această situație, deficitul bugetar, sigur că îți iese situația economică la suprafață, adică după ce ai ținut-o pe perfuzii cumva cu deficite foarte mari alimentate de îndatorare, acum vezi realitatea economică. E o problemă cu creșterea noastră economică imediat după pandemie, adică după pandemie a venit șocul prețului la energie, dar dacă ne uităm în 2023, spre exemplu, am avut o creștere economică în scădere față de anul anterior, 2022, când am avut 4 și ceva la sută. Deci 2023, 2 și ceva la sută, 2024, 0,9, 2025, 0,7 și acum, probabil că vom avea la fel o cifră slabă și anul acesta”, a mai arătat economistul.

Problemele economice ale României nu sunt recente

În ceea ce privește creșterea economică, economistul susține că problemele nu sunt recente, ci vin de câțiva ani. El amintește că și în 2024, când deficitul bugetar a fost record și statul a cheltuit foarte mult, economia a crescut foarte puțin. Din perspectiva sa, acest lucru arată că România are o problemă structurală de eficiență și competitivitate, nu doar o problemă temporară.

Ionuț Dumitru avertizează și asupra riscurilor externe și politice. El spune că, dacă tensiunile din Orientul Mijlociu se agravează și petrolul se scumpește din nou sau dacă instabilitatea politică din România continuă, inflația poate crește mai mult decât estimează acum. În plus, spune că astfel de probleme pot afecta cursul valutar și ratingul de țară.

Analiza economistului mai arată că fondurile europene și banii din PNRR sunt esențiali pentru România. El spune că marile proiecte de infrastructură nu pot fi realizate din resurse proprii și că România depinde de aceste fonduri pentru investiții. De aceea insistă că autoritățile trebuie să îndeplinească rapid jaloanele și reformele cerute de Comisia Europeană, altfel țara riscă să piardă bani importanți.

„Fondurile europene în momentul de față sunt vitale pentru economia noastră. România are în momentul de față o dependență foarte mare de fonduri europene, că e vorba de PNRR, că e vorba de fondurile europene din programul multianual 2021-2027, dar România, fără aceste fonduri europene, e greu să susțină proiectele investiționale mari pe care le are. Fondurile europene, trebuie spus foarte răspicat și direct, nici o lucrare mare de infrastructură nu poate fi făcută cu bani proprii pe care nu îi avem.

Și atunci, fondurile europene sunt sursa pe care o putem utiliza pentru a face aceste proiecte de infrastructură. Dacă nu avem stabilitate politică și nu avem, să zicem, un angajament foarte ferm în lunile următoare, până luna august, pentru a îndeplini jaloanele. De aceea, e nevoie de un angajament foarte ferm al decidenților politici pentru a implementa acele reforme necesare sau acele legislații necesare pentru a îndeplini jaloanele, pentru a lua acești bani. Pentru că, după august, banii respectivi nu mai pot fi luați”, subliniază Ionuț Dumitru.