Pentru că mașinile aveau modificări neomologate, autoritățile au reținut zeci de certificate și plăcuțe de inmatriculare.

Polițist: „Dă-i, dă-i... Aţi consumat băuturi alcoolice?

Șofer: „Puţin mai devreme”.

Polițist: Se reţine permisul.

Un tânăr de 31 de ani a fost oprit pe bulevardul Aviatorilor din Capitală. Etilotestul a indicat 0.05 alcool pur în aerul expirat, suficient cât să rămână fără permis și să primească 1.800 de lei amendă. Pentru că mașina avea modificări neomologate, a rămas și fără certificatul și plăcuțele de inamtriculare.

Polițist: „Suspensii reglabile. Astea au distanță... Nu au voie să fie montate. ... Asta da.”

Claudiu Costea, comisar-șef de poliție al Brigăzii Rutiere: „Avea modificări constructive neomologate la şist de evacuare a noxelor la şist de suspensie, anexele motor erau modificate şi de asemenea avea anvelope cu alte dimensiuni. A fost sancţionat contravenţional cu o amendă în valoare de 2.025 de lei”

Reporter: Ai mai păţit?

Șofer: „Da, sunt obişnuit. Probleme nu sunt, sunt modificări, precum suspensie sport şi jante care la noi nu se pot omologa pentru că sunt pentru maşinile din America.”

Unii șoferi nu au acceptat ușor sancțiunile.

Poliţist: Dumneata vrei să ne înveţi şi meserie?

Băiat: Dar maşina asta am stat 3 luni la ea.

Poliţist: „Este ultima dată când vă rog să luaţi loc în maşină, dacă nu vă aduc la cunoştinţă că vă reţin şi permisul.”

Șofer: „Sunt mult mai multe maşini care sunt rupte, care n-au nicio treabă cu omologările, serii schimbate. Şi pe noi ne iau pentru că arata maşina într-un fel. Le omologhezi, nu-i interesează, şi după îţi iau carnetul sau certificatul de înmatriculare. Ştiu cazuri în care au luat taloane pentru filtru sport, cum sunt şi eu”

Claudiu Costea, comisar-șef de poliție al Brigăzii Rutiere: „Controalele au vizat verificarea cu precădere a autovehiculelor care aveau modificări neomologate la sistemul de evacuare a noxelor şi prin deplasarea lor creau un zgomot excesiv, prin aceea că tulburau ordinea şi liniştea publică.”

Peste 120 de amenzi au dat polițiștii, cu o valoare totală de aproape 90.000i de lei. Și au reţinut 9 permise, din care 7 pentru comportament agresiv la volan. Pentru 55 de maşini au fost reținute certificatele de înmatriculare.