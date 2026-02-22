Azi-noapte, nu mai puțin de 19 șoferi au devenit pietoni, din această cauză. Într-unul din cazuri, tânărul de 23 de ani, aflat la volan, nu și-a pus numai propria viață în pericol, ci avea și pasageri în mașină.

Un alt șofer, mai tânăr cu doi ani, a fost prins în parcarea unui centru comercial din Sectorul 6, în timp ce făcea derapaje controlate. Amândoi au primit câte o amendă de 810 lei și au rămas fără permis, pentru o lună.

Anul trecut, doar în București, aproximativ o mie de șoferi au avut permisul suspendat, pentru că au fost prinși făcând drifturi.