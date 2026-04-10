Deși nu la fel de mare, problema există în tot municipiul. Primăria anunță că a găsit totuși o metodă, cu care speră... să dea „marea lovitură” și să... învingă lupta.

Șofer: „Am putea numi bulevardul ciorilor, nu independenței dacă stăm să număram, sunt peste 50 de cuiburi aici”.

În copacii plantați pe Bulevardul Independenței din Bistrița, sunt nenumărate cuiburi de ciori. Toate autoturismele parcate pe margine ajung să adune mizeria lăsată în urmă de păsări. Dar și trotuarul, băncile și pista de biciclete.

Bicilist: „Ieri m a stropit una, sunt foarte multe, e plin”.

Șofer: ”E extraordinar de incomod și de urât, nu ies nici cu șmirghel după ce se uscă. Se deterioriează culoarea de pe mașini. De multe ori am pățit.”

Spusele șoferilor sunt confirmate de specialiștii în domeniu.

Darius Coptil inginer service auto: „Conțin niște substanțe acide care, în momentul în care stau o perioadă îndelungată pe mașină ,afectează lacul. Pot să afecteze până și inclusiv vopseaua mașinii. Nici chiar cu polihșul în unele cazuri nu am reușit să scoatem acele pete un preț per element pleacă de la 800-900 lei.”

Alungarea zburătoarelor e dificilă, pentru că specia e protejată prin lege. Din acest motiv, copacii în care ciorile și-au găsit locul nu pot fi toaletați, iar cuiburile nu pot fi mutate. Chiar și așa, primăria a anunțat că a găsit o posibilă soluție.

Gabriel Lazany primar mun. Bistrița: „Există dispozitive profesionale cu laser tocmai pentru combaterea păsărilor o să îl probăm. O să achiziționăm în acest an două astfel de sisteme, iar dacă sistemele sunt funcționale atunci cu siguranță vom lua mai multe”.

De altfel, multe administrații din țară au încercat în fel și chip să scape de înaripate.

În 2025, autoritățile din Lugoj s-au ajutat de fluiere, difuzoare cu sunete zgomotoase, dar și de un gel optic, care funcționează ca o barieră pentru zburătoare. În același an, în Arad a fost folosită o bufniță artificială - dar ciorile au câștigat „bătălia”. Iar la Beiuş, în Bihor, au fost chemați vânători, care să le sperie cu împușcături.

Ciorile se numără printre cele mai inteligente păsări. Comunică eventuale pericole, se obișnuiesc rapid cu metodele de alungare și își adaptează comportamentul la aceste condiții.