Copiii primesc haine și încălțăminte noi, iar părinții scapă, măcar pentru aceste zile, de grijă de a pune ceva pe masă.

Într-un autocar plin de copii, glasurile se unesc într-un cântec care vestește Învierea. Pentru mulți dintre ei, bucuria sărbătorilor începe chiar aici.

Autocarul îi duce la un depozit, unde cei mici își probează hainele și încălțămintea primite. Emoția se vede pe chipurile lor, iar dorințele sunt simple.

Pentru multe familii, acest ajutor vine exact la timp. O mamă cu șase copii spune că, fără sprijin, sărbătorile ar fi fost foarte grele.

Costela Roman, mama: „Ne mai încalță, ne îmbracă, sunt bucuroasă. Este greu să te descurci cu alocație. Soțul lucrează cu ziua în sat.”

Distribuirea hainelor se face organizat, iar fiecare copil își alege ce i se potrivește.

Mama: „Dacă nu se potrivesc măsurile, doamnele sunt destul de amabile și le schimbă. E o bucurie de Paște, ce ați primit astăzi, vă ajută? Da, da, sigur că da, cum să nu?”

Peste 1.500 de copii din județul Iași încă așteaptă pachetele cu alimente.

Preot Dan Damaschin, fondatorul Asociației „Glasul Vieții”: „Hrănim și îmbrăcăm pentru Paște, în mod exemplar, 10.563 de copii. Vrem ca toți copiii noștri, să aibă de sfânta sărbătoare a învierii Domnului lumină nu doar în mâini, ci și în suflet”.

Voluntarii speră că, până în noaptea de Înviere, toate darurile să ajungă la destinație.