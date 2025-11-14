Răspunsul societății civile pentru șefa ÎCCJ: „Independenţa judecătorilor nu exclude responsabilitatea publică”

Stiri actuale
14-11-2025 | 17:47
Lia Savonea
Inquam Photos / Octav Ganea

Organizaţiile civice care au anunţat protestul la adresa Liei Savonea precizează că acest demers nu reprezintă „un atac împotriva sistemului judiciar” sau „împotriva tuturor magistraţilor”.

autor
Adrian Popovici

Reacția ONG-urilor vine după ce secţia pentru judecători a CSM a calificat demersul de contestare publică a preşedintelui ICCJ şi a judecătorilor instanţei supreme drept „o escaladare fără precedent a campaniei împotriva sistemului judiciar”, conform News.ro.

În replică, ONG-urile arată că „dimpotrivă”, efortul lor este o modalitate prin care opinia publică arată că respectă independenţa justiţiei şi că recunoaşte existenţa „multor judecători integri, care îşi exercită profesia cu responsabilitate şi profesionalism”.

În plus, judecătorul CSM Alin Ene atacă dur organizațiile care protestează împotriva Liei Savonea, sugerând că revendicările lor par inspirate din retorica unor dictatori precum Hitler, Stalin, Mao sau Chavez.

Răspunsul societății civile pentru şefa ÎCCJ și judecătorii din CSM

Organizaţiile civice Iniţiativa România, Corupţia Ucide, Iniţiativa Timişoara, Rezistenţa şi Declic, care au anunţat protestul „Ce face Lia cu Justiţia din România?” transmit, vineri seară, că acest demers nu reprezintă un atac împotriva sistemului judiciar sau împotriva tuturor magistraţilor, aşa cum a comunicat CSM în cursul aceleiaşi zile.

Citește și
Ilie Bolojan
Bolojan: Magistrații ies la pensie, în medie, cu 5.000 de euro net. În varianta pe care au refuzat-o ar fi primit 3.200

„Dimpotrivă, respectăm independenţa justiţiei şi recunoaştem existenţa multor judecători integri, care îşi exercită profesia cu responsabilitate şi profesionalism”, punctează organizaţiile civice menţionate.

Potrivit acestora, protestul vizează strict „conduita şi acţiunile” Liei Savonea, actuala preşedintă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi modul în care aceasta şi Elena Costache, şefa CSM, „revendică rolul de substituire a întregii puteri judecătoreşti”.

„În opinia noastră, aceştia nu vorbesc în numele corpului profesional, ci în numele unui grup restrâns aflat în vârful celor două instituţii”, subliniază organizaţiile.

Aceleaşi surse menţionează că într-o demoraţie, critica instituţiilor publice şi a persoanelor cu funcţii de autoritate este „legitimă” şi „nu poate fi echivalată cu subminarea justiţiei”.

„Independenţa judecătorilor nu exclude responsabilitatea publică a celor aflaţi în funcţii de conducere şi nici dreptul societăţii de a reacţiona atunci când deciziile sau comportamentele acestora afectează încrederea în sistemul judiciar. Demersul nostru este paşnic, transparent şi democratic. El exprimă preocuparea profundă a cetăţenilor faţă de credibilitatea actului de justiţie şi solicită redarea integrităţii, transparenţei şi încrederii publice în instituţiile judiciare”, precizează organizaţiile civice citate.

Judecătorii din CSM, nemulțumiți de atitudinea societății civile

Tot viineri, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a reclamat, printr-un comunicat de presă, existenţa unor atacuri publice repetate împotriva Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, calificând demersul mai multor ONG-uri de contestare publică a preşedintelui ICCJ şi a judecătorilor instanţei supreme drept „o escaladare fără precedent a campaniei împotriva sistemului judiciar, incompatibilă cu independenţa justiţiei şi cu rolul fundamental al acesteia în statul de drept”.

„Efectul concertat al acţiunilor publice vizând autoritatea judecătorească depăşeşte cu mult limitele unor pretinse critici constructive şi dobândeşte caracterul unor presiuni fără precedent la adresa justiţiei”, consideră Secţia pentru judecători a CSM.

De asemenea, referitor la prescripţia răspunderii penale, judecătorii din CSM afirmă că nu ar fi avut impactul actual în multe cauze penale dacă autoritatea legiuitoare ar fi intervenit cu promptitudine imediat după pronunţarea deciziei CCR pe această temă.

„Aşadar, în loc să-şi asume consecinţele propriilor inacţiuni, reprezentanţii clasei politice manipulează opinia publică, instigând-o împotriva judecătorilor şi generând riscul destabilizării grave a sistemului judiciar”, susţin magistraţii.

Cinci ONG-uri au anunțat un protest în faţa sediului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) faţă de preşedintele instanţei supreme, Lia Savonea, solicitând revocarea acesteia din funcţie şi acuzând-o că a luat „decizii repetate care au subminat încrederea publică în Justiţie şi au favorizat inculpaţi de rang înalt”. Organizaţiile mai susţin că Lia Savonea a făcut presiuni asupra magistraţilor, încercând „blocarea vocilor independente”.

Organizatorii protestului critică şi „acordul pentru Justiţie şi stabilitate instituţională” propus miercuri de ICCJ, document care propune un „cod de conduită publică privind comunicarea pe teme de justiţie”, societatea civilă considerând că această propunere este, „în realitate, o încercare de a amuţi critica legitimă la adresa deciziilor controversate luate de un grup restrâns din fruntea sistemului”.

O fetiță de 2 ani a murit în urma unei intervenții stomatologice, făcută sub sedare profundă, în București

Sursa: News.ro

Etichete: CSM, lia savonea,

Dată publicare: 14-11-2025 17:38

Articol recomandat de sport.ro
Marele Carlo Ancelotti a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat
Marele Carlo Ancelotti a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat
Citește și...
Judecător CSM, atac dur la adresa ONG-urilor care cer revocarea Liei Savonea: „De unde v-ați inspirat? Hitler, Stalin, Mao?”
Stiri actuale
Judecător CSM, atac dur la adresa ONG-urilor care cer revocarea Liei Savonea: „De unde v-ați inspirat? Hitler, Stalin, Mao?”

Judecătorul CSM Alin Ene atacă dur ONG-urile care protestează împotriva Liei Savonea, sugerând că revendicările lor par inspirate din retorica unor dictatori precum Hitler, Stalin, Mao sau Chavez.

Bolojan: Magistrații ies la pensie, în medie, cu 5.000 de euro net. În varianta pe care au refuzat-o ar fi primit 3.200
Stiri Politice
Bolojan: Magistrații ies la pensie, în medie, cu 5.000 de euro net. În varianta pe care au refuzat-o ar fi primit 3.200

Premierul a declarat că nu s-a ajuns la o soluţie la întâlnirea de miercuri de la Cotroceni pe tema proiectului de lege care să reglementeze pensiile magistraţilor, el precizând că „nici nu ne-am apropiat de o variantă care să pară că duce la o formulă".

Nicușor Dan despre reforma pensiilor magistraților: „Nu e normal ca un judecător să afle că va ieși la pensie peste 15 ani”
Stiri Politice
Nicușor Dan despre reforma pensiilor magistraților: „Nu e normal ca un judecător să afle că va ieși la pensie peste 15 ani”

La Cotroceni, șeful statului s-a întâlnit cu liderii coaliției, cu reprezentanții Ministerului Justiției și ai magistraților, ca să vorbească despre pensiile judecătorilor și procurorilor, subiect dezbătut intens în societate.

Recomandări
Primele concluzii după autopsia fetiței care a murit după anestezia generală, la o clinică stomatologică din București
Stiri actuale
Primele concluzii după autopsia fetiței care a murit după anestezia generală, la o clinică stomatologică din București

Procurorii susţin că autopsia efectuată la INML arată faptul că decesul fetiţei de 2 ani a survenit în timpul unei intervenţii stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă.

Isărescu explică motivele creșterii inflației: energie mai scumpă, taxe majorate și costuri ridicate cu forța de muncă
Stiri Economice
Isărescu explică motivele creșterii inflației: energie mai scumpă, taxe majorate și costuri ridicate cu forța de muncă

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a afirmat că rata anuală a inflaţiei în trimestrul 3 al anului a accelerat pentru că s-au eliminat plafoanele pentru tarifele la energie electrică şi pentru că au crescut cotele de TVA. 

Bolojan: Guvernul va finaliza săptămâna viitoare proiectul privind pensiile magistraţilor. „Aşteptăm un aviz rapid de la CSM”
Stiri Politice
Bolojan: Guvernul va finaliza săptămâna viitoare proiectul privind pensiile magistraţilor. „Aşteptăm un aviz rapid de la CSM”

Buna-credinţă şi colaborarea loială se vor vedea şi din termenul în care Consiliul Superior al Magistraturii va da un răspuns la cererea de aviz a Guvernului pe proiectul privind pensiile magistraţilor, a declarat, vineri, premierul Ilie Bolojan. 

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri actuale
Presa bulgară: România, lovită de o inflație galopantă. Familiile resimt creșterea costurilor de trai
2 carrefour romania
Shutterstock
Stiri externe
Carrefour ia în considerare ieşirea din Polonia. Care este motivul
3 p
Advertoriale
(P) Kaufland România susține Echipa României de Tenis la Billie Jean King Cup
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
14 Noiembrie 2025

01:30:08

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 14 Noiembrie 2025

39:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Noiembrie 2025

01:47:09

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28