Judecător CSM, atac dur la adresa ONG-urilor care cer revocarea Liei Savonea: „De unde v-ați inspirat? Hitler, Stalin, Mao?”

Judecătorul CSM Alin Ene atacă dur ONG-urile care protestează împotriva Liei Savonea, sugerând că revendicările lor par inspirate din retorica unor dictatori precum Hitler, Stalin, Mao sau Chavez.

Într-un mesaj postat vineri pe Facebook, Alin Ene a catalogat protestul organizat de organizaţiile civice Declic, Rezistenţa, Corupţia ucide, Iniţiativa România şi Iniţiativa Timişoara ca fiind "fumigena perfectă: scandal cu judecători, ca să nu vezi haosul puterii politice", informează Agerpres.

Cum a descris protestul

"Fumigena perfectă: scandal cu judecători, ca să nu vezi haosul puterii politice. Se protestează astăzi pentru revocarea preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Dacă citeşti manifestul protestului, trecând peste populisme şi indignări morale, nu ai cum să nu observi fracturile logice. Cum poţi să susţii că protestezi pentru 'viitorul în care legea chiar se aplică', atunci când însăşi revendicarea protestului tău este să fie înlocuită legea cu emoţia populară? În manifest nu se găseşte nici urmă de motive legale pentru revocare. Probabil pentru că legea nu se scrie în ritmul furiei de pe Facebook. Cum poţi să afirmi că protestezi 'pentru Justiţie', când scopul este tocmai să pui presiune pe judecătorii Înaltei Curţi pentru că nu îţi convin hotărârile judecătoreşti? Şi poate aşa se înţelege şi de ce protestul nu este organizat în faţa CSM, singura autoritate în măsură să dispună revocarea preşedintelui ÎCCJ, ci în faţa instanţei supreme", spune Alin Ene.

Judecătorul îi atacă dur pe organizatorii protestului, întrebându-i de unde s-au inspirat în scrierea "manifestului", şi le oferă numele unor dictatori: Hitler, Stalin, Mao Zedong sau Hugo Chavez.

"În orice democraţie, atacarea judecătorilor pentru hotărârile pronunţate este o formă de presiune inadmisibilă. De aceea, se ridică o întrebare pentru organizatorii protestului, ONG-urile Declic, Rezistenta, Corupţia ucide, Iniţiativa România şi Iniţiativa Timişoara: de unde v-aţi inspirat în scrierea manifestului? Lista autorilor care au folosit exact această retorică e, din păcate, lungă şi ruşinoasă. Vă puteţi alege preferatul: Hitler, Stalin, Mao Zedong sau Hugo Chavez? Justiţia nu se apără strigând, ci respectând legea. Iar dacă vrem o societate care să creadă în reguli, trebuie să începem prin a nu le călca în picioare chiar noi, în numele moralităţii publice", afirmă Alin Ene.

Mai multe organizaţii civice, printre care Corupţia Ucide, Rezistenţa şi Declic, organizează vineri, de la ora 18:30, în faţa sediului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, un miting împotriva şefei Instanţei supreme, Lia Savonea.

Organizaţiile reproşează că, de când Lia Savonea a devenit preşedintele ÎCCJ, judecătorii de la această instanţă au luat mai multe decizii controversate, prin care au fost eliberate mai multe persoane importante condamnate pentru corupţie.

Secţia pentru judecători a CSM denunţă atacuri publice repetate la adresa ÎCCJ, considerând criticile unor ONG-uri la adresa conducerii şi judecătorilor instanţei supreme drept o escaladare fără precedent a campaniei împotriva sistemului judiciar.

