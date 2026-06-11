Măsura vine în contextul în care tot mai mulți români sună la poliție ca să reclame gălăgia din bloc sau din vecinătate.

Gândiți-vă bine înainte să dați muzica la maximum ori să faceți reparații la ore nepotrivite. Amenzile nu mai sunt simbolice, iar vecinii vă pot reclama.

Bărbat: „Am avut probleme acolo unde am stat, muzică sâmbăta, duminica. Încercam să ne înțelegem și răspunsul era halucinant: domnule, eu trebuie să mă distrez. I-am zis să-și pună căști, să se ducă la club.”

Reporter: „Ați sunat vreodată la poliție?”

Bărbat: „O singură dată.”

Bărbat: „Un pian, un acordeon. Am un muzician pe scară...”

Bărbat: „Cu bormașina nu prea mă împac bine... mai avem.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Doar într-un sector din București au fost date peste 370 de amenzi pentru tulburarea liniștii publice de la începutul anului. De la scandaluri în familie și până la reparații făcute la ore nepotrivite sau muzică dată mult prea tare, toate au ajuns în atenția autorităților. Sancțiunile depășesc în total 280.000 de lei.

Amenzile pentru tulburarea liniștii publice ajung până la 2.000 de lei, însă dacă recidivați se triplează.

Cei care organizează petreceri zgomotoase riscă între 4.000 și 6.000 de lei. Dacă fapta se repetă în termen de 72 de ore, sancțiunea poate urca până la 12.000 de lei.

Eugen Berceanu, managerul unei societăți de administrat imobile: „E o măsură bună, pentru că da, în unele cazuri se depășește situația care ar fi normală din punct de vedere al zgomotului. De multe ori nu sunt respectate. Faptul că s-au dublat amenzile este bine, indiferența față de ceilalți. În mod normal, dacă îți respecți vecinii, te respecți și pe tine.”

Anul acesta autoritățile au făcut mai multe măsurători ale nivelului de zgomot în Centrul Vechi, unde muzica din cluburi a depășit în unele cazuri limita legală de 45 de decibeli pe timp de noapte. Amenzile date au variat între 30.000 și 60.000 de lei pentru fiecare local în parte.

Legea prevede sancțiuni și mai dure și pentru societățile comerciale care încalcă regulile, inclusiv amenzi majorate pentru vânzarea ilegală de alcool minorilor sau nerespectarea suspendării activității.

Noile prevederi ar urma să intre în vigoare la aproximativ 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.