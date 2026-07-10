El a precizat că patru dintre aceste situaţii au avut loc înainte de incidentul cu drona care a explodat în Portul Constanţa, la începutul lunii iunie, iar una după aceea, potrivit News.ro.

De asemenea, Radu Miruţă a precizat că Armata Română nu face paza Portului Constanţa pe timp de pace, ci intervine atunci când i se solicită sprijinul.

Radu Miruţă a fost întrebat, vineri, la Constanţa, de ce Armata Română nu poate prezenta publicului un raport legat de explozia dronei din Portul Constanţa, independent de ceea ce susţine partea ucraineană.

"Armata Română nu face paza Portului Constanţa pe timp de pace. Armata Română este una dintre entităţile statului român care pe timp de pace, în astfel de situaţii, când i se solicită sprijinul, intervine. Există entităţi ale statului român care, conform legii, au responsabilitate pe timp de pace pentru aşa ceva. Eu i-am rugat pe colegii mei de la Forţele Navale şi de la Forţele Terestre, chiar dacă responsabilitatea nu este ţintită asupra lor, este vorba de statul român şi să ia toate măsurile pe care le consideră posibile, apreciind că nu mai există altcineva care ar putea să ia aceste măsuri pentru Portul Constanţa", a afirmat Radu Miruţă.

El a fost întrebat de ce navele aflate în portul militar Constanţa nu au intervenit dacă au observat că o dronă a trecut pe lângă ele.

"Pentru că nu sunt în misiune. O maşină de pompieri în garaj nu stinge focul la kilometri distanţă dacă nu este în misiune de a face asta", a explicat ministrul demis al Apărării.

El a explicat că militarii vor interveni ori de câte ori sunt solicitaţi.

"Pe timp de pace circulaţia rutieră în intersecţie nu o fac cei de la Poliţia Militară. Militarii Armatei Române când sunt solicitaţi pentru a oferi sprijin pentru situaţii care nu sunt în directa lor responsabilitate, niciodată nu vor întoarce capul şi vor spune că nu ţine de noi. Vor reacţiona şi vor sprijini cu maximul posibil", a declarat Radu Miruţă.

El a mai adăugat că "din punct de vedere al protejării zonei de coastă, nu Armata română pe timp de pace are responsabilitate pentru astfel de lucruri".

Ministrul demis al Apărării a fost întrebat şi dacă au existat alte cinci drone care au fost distruse.

"Au fost resturi de dronă observate pe mare care au fost distruse, unele dintre ele au avut explozibil, altele nu. Înainte de aceasta. S-ar putea ca unul să fi fost după incident", a mai afirmat Radu Miruţă.

Cum s-a produs incidentul din Portul Constanța

La data de 5 iunie, o dronă maritimă a explodat în Portul Constanța. La acel moment, la fața locului au fost mai multe echipaje de poliție, jandarmi și polițiști de frontieră. Zona a fost izolată atunci, iar persoanele din apropiere au fost evacuate.

Prăbușirea dronei rusești din Galați

Incidentul a avut loc atunci la scurt timp după ce o dronă de tip Geran 2, de provenienţă rusească, s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi, două persoane fiind rănite.