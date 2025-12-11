Ministrul Justiției cere verificări rapide: „Mass-media ridică întrebări. Conferinţa Curţii de Apel, un demers adecvat”

Stiri actuale
11-12-2025 | 14:00
Radu Marinescu
Inquam Photos / George Calin

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat joi, că responsabilitatea de a analiza situaţii concrete revine celor care au competenţele, potrivit legii şi trebuie să facă acest lucru cu promptitudine, el arătând că a urmărit conferinţa Curţii de Apel

autor
Vlad Dobrea

Ministrul a mai afirmat că, atâta timp cât în investigaţia Recorder se invocau cazuri concrete de pretinsă manipulare a justiţiei pentru anumite finalităţi judiciare, este responsabilitatea magistratului, prin instrumentele sale specifice, să analizeze aceste chestiuni şi să dea o un răspuns societăţii.

Ministrul Justiţiei a declarat într-o intervenţie la Antena 3 că a urmărit conferinţa de presă de la Curtea de Apel şi crede că ”este un demers adecvat”.

”În contextul în care o investigaţie jurnalistică, indiferent de cine este făcută, scoate în evidenţă anumite potenţiale probleme dintr-un sistem al societăţii, inclusiv justiţia, este corect să aceste probleme să fie abordate în mod direct, în mod corect, să fie investigate, să fie evaluate şi dacă există responsabilităţi, acestea să fie, bineînţeles, şi antrenate. Atâta timp cât în investigaţia Recorder se invocau cazuri concrete de pretinsă manipulare a justiţiei pentru anumite finalităţi judiciare (..) este responsabilitatea magistratului, prin instrumentele sale specifice, să analizeze aceste chestiuni şi să dea o un răspuns societăţii”, a arătat Radu Marinescu.

”Constat că la Curtea de apel Bucureşti se face un astfel de demers şi se dau nişte răspunsuri pe nişte chestiuni concrete, semnalate în acel reportaj”, a adăugat ministrul.

Citește și
Nicusor Dan
Fermierii îi cer lui Nicușor Dan să nu promulge legea prin care cresc impozitele. Avertismentul agricultorilor

Potrivit lui Marinescu, ”atâta timp cât anumite probleme sunt puse în dezbatere publică, categoric trebuie să fie investigate”.

”Dacă se invocă o astfel de ipoteză legată de o anumită dublă calitate a acelui domn judecător, atunci, sigur, legea spune cine face investigaţiile respective şi lămureşte această chestiune. Dacă se invocă anumite motive personale ale unor participanţi la acest reportaj şi de natură a-i anima să pună în valoare mai degrabă o agendă personală decât la reală, iarăşi aceste lucruri trebuie să fie transparente, prezentate, analizate şi stabilite. Cine face aceste lucruri spune legea. În 2022 am adoptat legile justiţiei, când le-am adoptat au fost considerate a fi un progres în ceea ce priveşte independenţa justiţiei, au fost evaluate ca atare de către Comisia Europeană. Mai mult, cine a conceput PNRR-ul le-a şi spus ca jalon în PNRR, drept pentru care săptămâna viitoare o să depunem cerere de plată ca să primim şi banii europeni”m a subkiniat ministrul.

Radu Marinescu a mai spus că aceste legi stabilesc arhitectura sistemului judiciar şi dau magistraţilor posibilitatea ca, prin majorităţi, să-şi aleagă membri în CSM, dau CSM-ului responsabilităţi în privinţa carierei acestora şi dau Inspecţiei Judiciale obligaţia de a face verificări disciplinare şi în mod onest, obiectiv, să stabilească dacă un magistrat a greşit sau dacă o conducere a instanţelor a greşit.

”Răspunsul meu este foarte clar, responsabilitatea de a analiza situaţii concrete revine celor care au competenţele, potrivit legii, de a le analiza şi trebuie să facă acest lucru cu promptitudine. Mass-media are un rol important, acela ca într-o societate democratică, să investigheze situaţii, să le prezinte, ele trebuie să primească răspuns, pe bază de probe pentru că adevărul în justiţie se stabileşte pe bază de probe.

Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, a declarat că a convocat conferinţa de presă de joi în contextul ”evenimentelor din ultimele două săptămâni care par coordonate pentru o acaparare a puterii judecătoreşti”.

”Am învăţat că legea nu se schimbă în stradă prin minciuni, denaturări şi manipulare, că legea vine din cunoaştere juridică şi respect pentru cetăţean, nu din nevoia de capitalizare politică şi nici din nevoia de preluare ostilă a unei puteri în stat”, a susţinut ea.

Sursa: News.ro

Etichete: ancheta, ministrul justitiei, Curtea de Apel Bucuresti, radu marinescu,

Dată publicare: 11-12-2025 13:50

Articol recomandat de sport.ro
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Citește și...
Fermierii îi cer lui Nicușor Dan să nu promulge legea prin care cresc impozitele. Avertismentul agricultorilor
Stiri actuale
Fermierii îi cer lui Nicușor Dan să nu promulge legea prin care cresc impozitele. Avertismentul agricultorilor

Fermierii din Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare cer preşedintelui să nu promulge legea care majorează impozitele din 2026, avertizând că aceasta ar duce la falimentul multor afaceri agricole româneşti, inclusiv ferme de familie şi mici procesatori.

Procurorul militar Bogdan Pîrlog: „Ce vedem e doar o mică parte din putregaiul din Justiție. Situația reală e mult mai gravă”
Stiri actuale
Procurorul militar Bogdan Pîrlog: „Ce vedem e doar o mică parte din putregaiul din Justiție. Situația reală e mult mai gravă”

Procurorul militar Bogdan Pîrlog, preşedintele asociaţiei Iniţiativa pentru Justiţie, afirmă că informaţiile prezentate în investigaţia Recorder ”nu erau noi” pentru cei din sistemul de justiţie, dar ”reprezintă o foarte mică parte exterioară a putregaiului”

CAB a sesizat CSM, CSAT și CNSAS în cazul judecătorului Beșu, pentru verificarea activității sale în „Doi și-un sfert”
Stiri actuale
CAB a sesizat CSM, CSAT și CNSAS în cazul judecătorului Beșu, pentru verificarea activității sale în „Doi și-un sfert”

Președintele Curții de Apel București, Liana Arsenie, a anunțat că, în cazul judecătorului Laurențiu Beșu, au fost sesizate Inspecția Judiciară, CSM, CSAT și CNSAS privind activitatea sa anterioară în „Doi și-un sfert”.

 

Recomandări
O judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă dezvăluirile Recorder: „Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare”
Stiri actuale
O judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă dezvăluirile Recorder: „Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare”

Dezvăluirile făcute jurnaliștii de la Recorder, care au prezentat într-un documentar mărturiile unor judecători și procurori au provocat o premieră la Curtea de Apel București: conferință de presă publică, trasmisă live, pentru a răspunde acuzațiilor.

Ilie Bolojan: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot
Stiri Politice
Ilie Bolojan: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot

Premierul Ilie Bolojan a explicat că România nu mai poate susţine financiar persoane care se pensionează la 48-50-52 de ani şi că vârsta de pensionare ar trebui ridicată peste tot, inclusiv la Ministerul de Interne sau la cel al Apărării.

Fermierii îi cer lui Nicușor Dan să nu promulge legea prin care cresc impozitele. Avertismentul agricultorilor
Stiri actuale
Fermierii îi cer lui Nicușor Dan să nu promulge legea prin care cresc impozitele. Avertismentul agricultorilor

Fermierii din Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare cer preşedintelui să nu promulge legea care majorează impozitele din 2026, avertizând că aceasta ar duce la falimentul multor afaceri agricole româneşti, inclusiv ferme de familie şi mici procesatori.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 11 Decembrie 2025

48:32

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28