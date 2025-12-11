Ministrul Justiției cere verificări rapide: „Mass-media ridică întrebări. Conferinţa Curţii de Apel, un demers adecvat”

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat joi, că responsabilitatea de a analiza situaţii concrete revine celor care au competenţele, potrivit legii şi trebuie să facă acest lucru cu promptitudine, el arătând că a urmărit conferinţa Curţii de Apel

Ministrul a mai afirmat că, atâta timp cât în investigaţia Recorder se invocau cazuri concrete de pretinsă manipulare a justiţiei pentru anumite finalităţi judiciare, este responsabilitatea magistratului, prin instrumentele sale specifice, să analizeze aceste chestiuni şi să dea o un răspuns societăţii.

Ministrul Justiţiei a declarat într-o intervenţie la Antena 3 că a urmărit conferinţa de presă de la Curtea de Apel şi crede că ”este un demers adecvat”.

”În contextul în care o investigaţie jurnalistică, indiferent de cine este făcută, scoate în evidenţă anumite potenţiale probleme dintr-un sistem al societăţii, inclusiv justiţia, este corect să aceste probleme să fie abordate în mod direct, în mod corect, să fie investigate, să fie evaluate şi dacă există responsabilităţi, acestea să fie, bineînţeles, şi antrenate. Atâta timp cât în investigaţia Recorder se invocau cazuri concrete de pretinsă manipulare a justiţiei pentru anumite finalităţi judiciare (..) este responsabilitatea magistratului, prin instrumentele sale specifice, să analizeze aceste chestiuni şi să dea o un răspuns societăţii”, a arătat Radu Marinescu.

”Constat că la Curtea de apel Bucureşti se face un astfel de demers şi se dau nişte răspunsuri pe nişte chestiuni concrete, semnalate în acel reportaj”, a adăugat ministrul.

Potrivit lui Marinescu, ”atâta timp cât anumite probleme sunt puse în dezbatere publică, categoric trebuie să fie investigate”.

”Dacă se invocă o astfel de ipoteză legată de o anumită dublă calitate a acelui domn judecător, atunci, sigur, legea spune cine face investigaţiile respective şi lămureşte această chestiune. Dacă se invocă anumite motive personale ale unor participanţi la acest reportaj şi de natură a-i anima să pună în valoare mai degrabă o agendă personală decât la reală, iarăşi aceste lucruri trebuie să fie transparente, prezentate, analizate şi stabilite. Cine face aceste lucruri spune legea. În 2022 am adoptat legile justiţiei, când le-am adoptat au fost considerate a fi un progres în ceea ce priveşte independenţa justiţiei, au fost evaluate ca atare de către Comisia Europeană. Mai mult, cine a conceput PNRR-ul le-a şi spus ca jalon în PNRR, drept pentru care săptămâna viitoare o să depunem cerere de plată ca să primim şi banii europeni”m a subkiniat ministrul.

Radu Marinescu a mai spus că aceste legi stabilesc arhitectura sistemului judiciar şi dau magistraţilor posibilitatea ca, prin majorităţi, să-şi aleagă membri în CSM, dau CSM-ului responsabilităţi în privinţa carierei acestora şi dau Inspecţiei Judiciale obligaţia de a face verificări disciplinare şi în mod onest, obiectiv, să stabilească dacă un magistrat a greşit sau dacă o conducere a instanţelor a greşit.

”Răspunsul meu este foarte clar, responsabilitatea de a analiza situaţii concrete revine celor care au competenţele, potrivit legii, de a le analiza şi trebuie să facă acest lucru cu promptitudine. Mass-media are un rol important, acela ca într-o societate democratică, să investigheze situaţii, să le prezinte, ele trebuie să primească răspuns, pe bază de probe pentru că adevărul în justiţie se stabileşte pe bază de probe.

Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, a declarat că a convocat conferinţa de presă de joi în contextul ”evenimentelor din ultimele două săptămâni care par coordonate pentru o acaparare a puterii judecătoreşti”.

”Am învăţat că legea nu se schimbă în stradă prin minciuni, denaturări şi manipulare, că legea vine din cunoaştere juridică şi respect pentru cetăţean, nu din nevoia de capitalizare politică şi nici din nevoia de preluare ostilă a unei puteri în stat”, a susţinut ea.

