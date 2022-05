Putin ar fi ordonat propagandei să-i pregătească pe ruși de o înfrângere. Deja sunt voci care anunță eșecul pe front

Getty

Regimul lui Vladimir Putin ar fi ordonat presei de propagandă de la Moscova să mute atenția publicului de la temele sale favorite către aceea că Rusia are de înfruntat în Ucraina „toate țările UE și NATO”.

Informația a fost dezvăluită de Direcția de spionaj a ministerului Apărării de la Kiev, citată de publicația ucraineană pravda.ua.

“Pentru a schimba percepția rușilor despre “invincibilitatea” armatei, precum și pentru a pregăti societatea pentru o posibilă înfrângere, mass-media ruse au primit ordinul de a vorbi despre războiul ruso-ucrainean ca despre o confruntare armată între Federația Rusă și toate țările membre UE și NATO” arată sursa citată.

“Să facem rușinea mai mică”

Oficialii militari ucraineni consideră că această abordare va permite strategilor Kremlinului să “reducă din rușinea de a pierde (războiul) în fața unui adversar care se dovedește a fi mai puternic”.

Potrivit sursei citate, propagandiștii ruși au acum sarcina de a-i “spăla pe creier” pe ruși cu idei ca „nevoia de unitate pentru propria supraviețuire” și de “încredere orbească” în politica lui Vladimir Putin.

Deși informațiile făcute publice de spionajul militar ucrainean pot fi privite cu ușurință ca element de război informațional, realitatea din presa rusă a ultimelor zile pare să le dea dreptate oficialilor de la Kiev. Tot mai multe voci ale propagandei de la Moscova par să se înscrie pe această linie “critică” la adresa Kremlinului.

Până și Vladmir Soloviov, cel mai cunoscut propagandist al lui Putin admis, zilele trecute, că ofensiva în Donbas stagnează din cauza lipsei rușinoase de echipamente și trupe.

Vladimir Soloviov: „Este rușinos și strigător la cer. E ușor ca Ucraina să primească tot felul de arme prin vămi, la Liov. Dar să le aduci ceva armament băieților noștri din Donbas este aproape imposibil. Ne-am plâns de asta de sute de ori”.

„Nu mai avem arme, nici avioane, nici piloți”

Poate cel mai neașteptat moment al acestei presupuse linii noi a propagandei de la Moscova a fost cel în care un reputat colonel al armatei ruse a criticat în direct, la televiziunea de stat, ideea unei mobilizări generale a populației.

Mihail Hodarionok a afirmat, spre stupefacția celor din platou, că mitul mobilizării generale a rușilor pentru războiul din Ucraina nu are nicio bază, pentru că armata rusă a rămas fără arme, iar cele pe care le mai are sunt depășite și nu pot face față armamentului modern de tip NATO folosit de ucraineni.

„Presupunând că începe mobilizarea, cât de repede am putea avea primul regiment de avioane de luptă? Am reuși, probabil, până la Anul Nou. Nu avem rezerve, nu avem avioane, și nici piloți. Așa că mobilizarea n-ar fi de mare ajutor. Dacă am ordona în seara asta construirea de vase noi de luptă, cât de repede l-am avea pe primul? În doi ani!. Asta e treaba cu mobilizarea”, a spus Hodarionok.

Deși afirmațiile sale sunt în mod vădit contrare liniei propagandistice cunoscute a Kremlinului, care a vorbit până acum de „operațiunea militară specială” din Ucraina ca despre un succes, colonelul rus nu a fost întrerupt de moderatori, așa cum se întâmplase anterior cu alți invitați, care îndrăzniseră să critice războiul.