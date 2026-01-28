Participanţii s-au adunat iniţial în Piaţa Cetăţii, în faţa sediului Primăriei Miercurea-Ciuc, aflat în renovare, după care au pornit spre centrul municipiului şi s-au oprit la sediul temporar al municipalităţii.

Iniţiatorul acţiunii, Menyhárt János, a explicat că protestul a fost declanşat de nemulţumirea faţă de nivelul noilor taxe aprobate de consilierii locali.

Acesta a declarat presei că a fost foarte supărat când a văzut „ce taxe nesimţite au votat reprezentanţii aleşi ai Primăriei” şi a decis să facă ceva astfel încât vocea oamenilor să fie auzită.

Menyhárt János a precizat că acţiunea de miercuri nu a fost autorizată, deoarece a fost gândită ca un flash mob, şi a anunţat că sâmbătă, 31 ianuarie, este programat un protest autorizat pe aceeaşi temă, în Piaţa Libertăţii.

În opinia sa, autorităţile locale din Miercurea-Ciuc au majorat impozitele într-un ritm mai accelerat decât în alte oraşe din România.

Nemulţumirile au fost susţinute şi de cetăţeni afectaţi direct de creşterile aplicate. O femeie prezentă la acţiune a spus că impozitul pentru casa în care locuieşte a crescut de la 2.200 de lei, cât plătea în 2025, la 4.500 de lei în 2026, susţinând că nu are posibilitatea financiară de a achita această sumă.

De asemenea, proprietara unei case situate în centrul municipiului, unde administrează şi o cofetărie, a afirmat că impozitul a crescut cu 346%, de la 9.000 de lei la 33.000 de lei, şi că ia în calcul închiderea firmei şi mutarea activităţii din acel spaţiu.

Alţi participanţi la flash mob au transmis că măsurile de austeritate nu ar trebui aplicate înainte ca autorităţile să ofere soluţii concrete sau beneficii reale pentru populaţie şi au catalogat actualul nivel al taxelor drept împovărător.

„Guvernul trebuie să ne reprezinte pe noi, să ridice taxele în funcţie de posibilitatea cetăţeanului. Cetăţeanul este din ce în ce mai sărăcit (...) Casa este locul unde familia îşi are siguranţa, este cuibul unde se întâlnesc copiii cu părinţii, asta este siguranţa. Şi prin felul în care au ridicat taxele nu mai este siguranţă, toată lumea este stresată. Ce se întâmplă dacă nu se vor putea plăti, le ia casa?”, l-a întrebat un bărbat pe viceprimarul Bors Béla, care a ieşit din clădire pentru a discuta cu protestatarii.

Oamenii şi-au exprimat nemulţumirea şi faţă de faptul că UDMR nu s-a opus majorărilor de taxe şi impozite şi au afirmat că nu vor mai susţine formaţiunea la următoarele alegeri.

De asemenea, protestatarii au susţinut că autorităţile locale ar fi trebuit să îşi impună punctul de vedere la nivel central, pentru a apăra interesele cetăţenilor care i-au ales.

Viceprimarul municipiului Miercurea-Ciuc, Bors Béla, a ascultat nemulţumirile exprimate şi a subliniat în repetate rânduri că majorările sunt impuse de legislaţia fiscală în vigoare.



Primarul: nemulțumirile populației sunt justificate

Într-o declaraţie de presă, acesta a afirmat că revendicările cetăţenilor sunt justificate şi că administraţia locală aşteaptă un răspuns din partea Ministerului Finanţelor, în vederea identificării unor eventuale soluţii.

„Nemulţumirea oamenilor legată de taxele mai mari faţă de anul trecut, se poate spune că (...) este justă. Un lucru este sigur: legea fiscalităţii a fost aprobată în 2025, decembrie. Datorită acestei legi toate primăriile din toată ţara, din toată România, au aprobat în acest sens taxele pentru 2026. Municipiul Miercurea-Ciuc, în privinţa taxelor, nu a schimbat perspectiva şi indicele taxelor, mai ales la clădiri, a rămas la fel ca în ultimii 24 de ani şi nimic nu s-a schimbat, doar s-a aprobat ce a fost musai, deci aprobat prin legea fiscalităţii. (...) Această nemulţumire, şi noi ca şi conducători ai oraşului, o vom trimite mai departe către Guvern şi, bineînţeles, aşteptăm răspunsul Ministerului Finanţelor şi dacă există o posibilitate de a modifica în cursul anului taxele, atunci şi Primăria municipiului Miercurea-Ciuc este gata să facă acest demers, în limitele legii”, a declarat Bors Béla.

În ceea ce priveşte percepţia potrivit căreia taxele locale din Miercurea-Ciuc ar fi mai mari decât în alte municipii, conducerea primăriei recomandă cetăţenilor să solicite informaţii direct de la instituţie.

Potrivit viceprimarului, municipiul Miercurea-Ciuc se situează sub media municipiilor reşedinţă de judeţ din România în ceea ce priveşte nivelul taxelor locale.

