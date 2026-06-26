Oamenii spun că, din cauza atmosferei tensionate, însuși actul artistic are de suferit, iar Opera nu se mai ridică la nivelul cu care publicul era obișnuit. În replică, cel acuzat susține că are cele mai bune intenții și dă vina pe bugetul prea mic și vocea lui baritonală.

Corul Sclavilor din opera Nabucco de Verdi - simbol al luptei pentru libertate - asta au ales să interpreteze artiștii Operei în curte, în miezul zilei. Apoi au cerut, pe două voci, demisia managerului interimar, despre care spun că îi jignește și îi amenință, fără niciun motiv.

Angajații cer demisia managerului

Paul Tomescu, vicepreședintele Sindicatului Operei Brașov: „De câte ori am avut întâlniri, ori ne-a făcut nebuni, ori ne-a făcut mincinoși.”

Dragoș Cohal, dirijorul corului Operei Brașov: „Am intrat odată în birou, una dintre colege era într-o criză de panică, nu se mai putea opri din plâns. Mi-a mărturisit că a intrat domnul director și a urlat.”

Lucian Petrean, manager interimar Opera Brașov: „Eu niciodată nu am dat cu pumnul în masă, așa cum am fost acuzat. Singura problemă este că, având o voce baritonală, sunt momente când încerc să explic anumite lucruri și lumea are impresia că strig! Dar eu nu strig.”

Nemulțumirile au apărut încă de vara trecută, când Primăria Brașov l-a numit pe Lucian Petrean manager interimar. O vreme conflictul a mocnit în interior, dar, la ultimul spectacol, artiștii au ținut să afle și publicul.

Angajații spun că gestul l-ar fi înfuriat pe manager.

Artiștii reclamă represalii

Dorian Gheorghiu, artist: „S-au făcut represalii și s-au făcut amenințări la adresa colegilor, chiar cu amenințarea de a fi dați afară.”

Mihai Irimia, director artistic: „Nu se poate să auzim replici de genul - eu sunt managerul, eu pot să te dau pe tine afară oricând.”

Angajații spun că, în ultimele luni, Opera nu se mai ridică la nivelul artistic cu care publicul era obișnuit. Managerul dă vina pe lipsa banilor.

Anda Tăbăcaru, regizor artistic Opera Brașov: „Nu am avut premiere anul acesta, noi, care aveam două premiere pe an! Nu am avut festivalul, nu am avut invitați, nici interpreți, nici dirijori, cum aveam de obicei.”

Lucian Petrean, manager interimar Opera Brașov: „Dacă n-am primit bani de la ordonatorul principal de credite? De unde să facem premiere dacă n-am avut buget?”

Managerul spune că nemulțumirile pornesc, de fapt, de la salarii, care trebuie reduse cu până la 25 la sută, din cauza că, potrivit legii, Opera Brașov nu mai poate fi încadrată ca instituție de interes național.