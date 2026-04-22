Aceștia acuză „inacțiunea autorităților” în perspectiva închiderii definitive a Combinatului Chimic din Târgu Mureș, singurul care mai produce îngrășăminte pentru agricultură în România.

Sindicaliștii solicită reluarea activității platformei sau măcar o soluție viabilă care să protejeze locurile de muncă de la Azomureș, un răspuns prompt și un dialog real la nivelul Ministerului Energiei, măsuri care să țină cont de impactul social și economic în județul Mureș și măsuri de sprijin pentru familiile afectate și pentru comunitățile dependente de activitatea combinatului.

În ultimul an, combinatul Azomureș, deținut de grupul elvețian Ameropa, a purtat discuții continue cu Romgaz privind o posibilă achiziție a platformei industriale de la Târgu Mureș.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian-Silviu Bușoi, a declarat, marți, că discuțiile privind preluarea Azomureș de către Romgaz sunt avansate, în condițiile în care compania a transmis deja o ofertă acționarilor combinatului.