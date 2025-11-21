Protest la Guvern împotriva pensiilor speciale: ”Vă rugăm să ne scuzaţi, nu muncim cât încasaţi”

Câteva zeci de persoane au protestat, vineri seară, în faţa sediului Guvernului, împotriva pensiilor speciale, în cadrul unei acţiuni a Comunităţii Declic, alături de "Corupţia Ucide" şi "Iniţiativa România".

Cei prezenţi au cerut organizarea unui referendum constituţional pentru eliminarea pensiilor speciale şi au afişat pancarte cu mesaje împotriva privilegiilor primite de magistraţi.

Ei au scandat lozinci precum "Magistraţi, nu aristocraţi"; "Tânăr pensionar - privilegiu clar"; "Tăiaţi, tăiaţi, pensiile speciale"; "Pensionarii speciali este neprincipal"; "Vă rugăm să ne scuzaţi, nu muncim cât încasaţi" sau "Pensie la bătrâneţe, nu la tinereţe".

Vineri au fost organizate proteste şi de către iniţiativele locale din Timişoara, Iaşi, Piteşti şi Arad.

Organizaţiile civice cer o reformă reală a pensiilor speciale, prin aplicarea principiului contributivităţii pentru toate pensiile din România.

"Dubla măsură a politicienilor doare mai tare decât gaura bugetară. Guvernul şi preşedintele se roagă de magistraţi să accepte pensii de 'doar' 15 ori mai mari decât pensia medie din România, în timp ce oamenii obişnuiţi au fost nevoiţi să suporte măsurile 'anticriză' de îndată. Executivul are răbdare cu magistraţii cărora le acordă o tranziţie de 10 - 15 ani până la implementarea legii, în timp pensionarii obişnuiţi au aflat de la o lună la alta că rămân fără 10% din pensii. Asta nu e reformă, e protejarea privilegiilor", se arată într-un comunicat al organizaţiilor civice.

Conform iniţiatorilor protestului, în timp ce privilegiile rămân protejate, restul cetăţenilor sunt nevoiţi să suporte măsurile anticriză: creşterea taxelor, tăieri de venituri pentru pensionarii obişnuiţi, impozitare suplimentară pentru mamele în concediu de creştere copil şi burse reduse pentru studenţi.

Una dintre soluţiile propuse este introducerea principiului "fiecare primeşte după cât a contribuit", a menţionat sursa citată.

