Protest la Constanța. Angajații unei instituții nu vor să intre în subordinea IGSU: Nu am mai avea voie în ape internaționale

Grevă spontană la Agenția Română de Salvare de Vieți Omenești pe Mare Constanța.

Angajații se opun transferului instituției din subordinea Ministerului Transporturilor în subordinea Inspectoratului pentru Situații de Urgență, și spun că acest fapt va duce la pierderea statutului de angajat civil.

Ei susţin că asta ar încălca prevederile internaționale privind intervenția în situații de urgență pe mare.

Angajații Agenției de Salvare de Vieți Omenești pe Mare se tem de un posibil transfer al instituției din subordinea Ministerului Transporturilor, la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Nemulțumirea oamenilor este legată de modificarea statutului, din angajați civili în angajați militari, și de riscul pierderii locului de muncă în condițiile în care media de vârstă în agenție este de 49 de ani.

Pe lângă aceasta, angajații spun că modificare statutului încalcă reglementările internaționale în vigoare.

Lucian Boris președintele sindicatului liber ARSVOM: "În situația în care se va face transferul de la ministerul transporturilor către ministerul de interne noi ne vom supune unui regim militar și în plus de asta avem un exemplu în anii precedenți când am intervenit la bulgari navele militare s-au oprit la limita dintre de graniță iar navele ARSVOMului au intervenit."

În situația unui incident naval în apele teritoriale ale Ucrainei, unde zeci de mine militare plutesc în derivă, actualele nave ARSVOM nu ar putea interveni dacă vor fi în subordinea IGSU, întrucât vor fi considerate nave militare.

Robert Robescu angajat ARSVOM: „Dacă urci pe o navă care este sub pavilion străin se consideră agresiune impotriva statului, sunt niște legi.”

Emanuel Vulture, vicepreședinte sidicatul liber al marinarilor: „Dacă s-ar face această preluare. Noi nu am mai putea depăși limita de 12 mile care este obligatorie. Nu am mai putea să ieșim în apele internaționale. Deci noi nu am mai putea funcționa corect.”

Reprezentanții Ministerului Transporturilor susțin că până în acest moment nu a fost luată o decizie privind transferul agenției în subordinea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt Ministerul Transporturilor și Infractructurii: "Până în acest moment nu există nicio decizie a ministerului transporturilor de a transfera coordonarea arsvom în subordinea ministerului de interne mai exact a IGSU."

În ultimii zece ani navele agențiie de salvare de vieți omenești pe mare au intervenit atât în apele internaționale ale Mării Negre, cât și pe teritoriul Bulgariei și al Ucrainei, salvând peste 680 de persoane aflate în pericol.

Bărbat: "Ultima intervenție a fost acum două zile pentru o persoană suspectă de infarct mocardic de pe nava aceea care are două macarale."

Agenția de salvare de vieți omenești pe mare are în prezent 173 de angajați dintre care 145 participă efectiv la operațiunile de salvare și căutare pe mare.