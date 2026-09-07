Oamenii spun că proiectul ar transforma parcul într-un șantier de lungă durată, doar ca, la final, să aducă și mai multe mașini în centrul orașului.

Proiectul prevede sute de locuri de parcare

Proiectul contestat prevede amenajarea a 440 de locuri de parcare, pe o suprafață de aproximativ 7.000 de metri pătrați. Spațiul ar urma să fie concesionat unui operator privat, pentru 49 de ani.

Femeie: „Nu suntem deloc de acord cu decizia Primăriei. Nu suntem împotriva unei parcări propriu-zise, avem nevoie de parcări în oraș, dar nu sub parc și nu cu orice preț."

Femeie: „Suntem foarte revoltați! Și să nu se atingă de Parcul Central!"

Protestatarii cer revocarea hotărârilor

David Balotă, organizator protest: „Avem nevoie de revocarea hotărârilor de Consiliu Local din data de 28 august, care presupun studii de fundamentare pentru parcarea din Parcul Central."

Înainte de protest, primăria venise deja cu o propunere: să construiască o parcare cu aproximativ 500 de locuri în Centrul Civic, la pachet cu reorganizarea traficului și extinderea zonelor pietonale. Dar nici aceasta nu e agreată de protestatari.

George Scripcaru, primarul municipiului Brașov: „Cred că este o soluție să translatăm această parcare, într-o primă etapă, ca și fazare, în Centrul Civic, unde putem să oprim lucrurile acolo cu măsuri de mobilitate înspre centrul istoric, cu măsuri de eliminare a parcărilor de suprafață. În așa fel încât, prin această eliminare, să ducem traficul cât mai departe de centrul istoric."

Responsabilii din primărie spun că, în funcție de rezultate, vor stabili dacă mai este necesară parcarea subterană din Parcul Central.