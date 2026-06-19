Potrivit procurorilor, șapte suspecți, cu vârste între 17 și 36 de ani, ar fi procurat și vândut stupefiante în oraș.

Anchetatorii i-au prins pe doi dintre indivizi în flagrant, când ofereau 170 de grame de cocaină pentru 12.000 de euro. Gruparea ar fi vândut și canabis.

Oamenii legii au făcut șase percheziții, de unde au ridicat inclusiv substanțe interzise, pistoale cu bile și sume importante de bani.

Cei patru suspecți ajunși după gratii vor fi prezentați unui judecător cu propunere de arestare preventivă.

Pentru celelalte trei persoane din grupare se va cere arestarea în lipsă.