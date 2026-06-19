Accidentul s-a produs pe Drumul Național 2, într-o zonă intens circulată de la ieșirea din Focșani.

Corespondent Știrile PRO TV: „O clipă de neatenție l-a costat scump pe conducătorul autoturismului aflat în spatele meu. Din primele date, acesta ar fi utilizat telefonul la volan și nu a observat mașina încadrată pentru virajul la stânga.”

O cameră de supraveghere a surprins impactul. Șoferul de 47 de ani a intrat în plin în vehiculul condus de o femeie de 43 de ani și s-a răsturnat. Mașina lovită a fost proiectată într-un alt autoturism care circula regulamentar.

Mai multe echipaje de poliție și pompieri au fost trimise la fața locului.

Ramona Gabriela Moise, purtător de cuvânt ISU Vrancea: „A fost nevoie de descarcerarea unei persoane și acordarea de prim ajutor la alte două persoane.”

Cei trei șoferi au ajuns la spital pentru îngrijiri.

Inspector Andreea Bornac, IPJ Vrancea: „Au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.”

Polițiștii au deschis acum o anchetă în acest caz.