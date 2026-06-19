Săptămâna 22-29 iunie

Potrivit meteorologilor, săptămâna 22-29 iunie va aduce valori termice peste media perioadei în cea mai mare parte a țării. Cele mai mari abateri pozitive sunt estimate în jumătatea vestică a teritoriului.

În același timp, regimul pluviometric va fi deficitar la nivel național, mai ales în regiunile intracarpatice.

Săptămâna 29 iunie – 6 iulie

Și în intervalul 29 iunie - 6 iulie temperaturile vor rămâne peste normalul climatologic în majoritatea regiunilor, cu valori mai ridicate în special în vestul țării.

Cantitățile de precipitații vor continua să fie sub cele obișnuite pentru această perioadă în toate zonele țării.

Săptămâna 6-13 iulie

În săptămâna 6-13 iulie, temperatura medie a aerului se va menține peste valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a României, cu accent tot pe regiunile vestice.

În ceea ce privește ploile, acestea vor fi ușor deficitare în vest, nord și centru, iar în restul teritoriului se vor situa, în general, în jurul normelor climatologice.

Săptămâna 13-20 iulie

Pentru perioada 13-20 iulie, ANM estimează că mediile termice vor depăși valorile specifice intervalului în toate regiunile, cele mai ridicate temperaturi urmând să se înregistreze în vestul țării.

Regimul pluviometric va fi din nou deficitar la nivel național, în special în regiunile intracarpatice.